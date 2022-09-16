Bu ne rezalet! Bu ahlaksızlıkları yapan savcı üç ay mı uzaklaştırılıyor?

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Gayr-i meşru ilişki yaşadığı kadınların görüntüsünü arşivleyip, şantaj aracı olarak kullanan Cumhuriyet Savcısı Hakan Aşık'ın hala görevinden alınmayıp, yalnızca uzaklaştırma cezasına çarptırılması tepkilere sebep oldu.

Ortaya çıkan onca rezilliğine karşın "savcı" sıfatı taşıyan Aşık'ın skandalı Denizli'de patladı.

İntihar eden polis memurunun soruşturmasını yürütürken, polisin eşi ile yaşadığı gayr-i meşru ilişkinin görüntülerini kaydedip dağıtan Aşık'ın elinde, zina ettiği onlarca kadının görüntüsünün olduğu tespit edildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, delillere rağmen Hakan Aşık'ı görevden men etmek yerine 3 ay uzaklaştırma cezası verdi.

Bu rezalete karşın hala "savcı" ünvanı taşıyor!

Denizli Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki çocuk babası polis memuru D.G.Ö, eşi N.Ö ile geçimsizlik yaşamaya başladı. Çift arasında yaşanan son tartışmadan sonra, D.G.Ö. intihar etti.

Soruşturmayı yürüten Denizli Cumhuriyet Savıcısı Hakan Aşık, bir süre sonra polis memurunun eşi N.Ö. ile gayri meşru ilişki yaşamaya başladı. N.Ö. adlı kadının özel görüntülerini kaydeden sapık savcı, kadın gayr-i meşru ilişkiyi sonlandırmak isteyince görüntüleri "şantaj" aracı olarak kullandı. Bununla da yetinmeyen Aşık, N.Ö.'nün görüntülerini başka kişilere servis etti.

N.Ö.'nün şikayeti ile iğrenç bir skandal patlak verdi. Savcı Hakan Aşık'ın tabletinde, bugüne kadar gayr-i meşru ilişki yaşadığı kadınlara ait bin sayfalık veri ele geçirildi.

Savcı Hakan Aşık'ın sapıkça notları ortaya çıktı. Aşık'ın, gayr-i meşru ilişki yaşadığı sağlık personellerini 112 başlığı ile, yaş aralığı 30-40 olanları 30'luk diye kaydettiği belirlendi.

HSK ise sapıklığı delilleri ile ortaya çıkan savcıyı 3 ay görevinden uzaklaştırmakla yetindi.