Bu ne ikiyüzlülük böyle! CHP Van'da bir yandan DEM'e destek çıkarken öbür taraftan da tokatlamış

Van'ın Saray ilçesinde, seçimi kazanan DEM Parti Saray Belediye Eş Başkan Adayı Davut Acar'a mazbata verilmemesi için CHP'nin ilçe seçim kuruluna başvuru yaptığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Partili Davut Acar 3 bin 807 (yüzde 51,16), CHP adayı Kemalettin Araci 2 bin 105 (yüzde 28,29) ve AK Parti adayı Mehmet Minfer Çelebi 1170 (yüzde 15,72) oy aldı.

CHP Saray İlçe Başkanlığı, Davut Acar hakkında araştırma yapılması ve gerekli görülmesi halinde mazbatasının iptal edilmesi için Saray İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"31.03.2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesi CUMHURİYET HALK PARTİSİ olarak Belediye Başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı DAVUT ACAR'ın seçilmesinin önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı; yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasfını taşıyıp taşınmadığı hususlarında araştırmaların yapılarak bu durum söz konusuyla mazbatanın iptalini bilgilerinize arz ederim."

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Başvurunun CHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında yapıldığı ve geri çekileceği öğrenildi.