Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine yönelik tacizleriyle Doğu Akdeniz’de işgal planlarını devreye sokan Yunanistan, Deniz Kuvvetlerine karşı varlık gösteremeyince FETÖ’cüler üzerinden TSK’ya yıpratma kampanyası başlattı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yayın organı “armyvoice”, FETÖ’nün firari askerlerinden eski albay Halis Tunç ile röportaj yaparak yazı dizisi halinde yayınladı.

TSK’ya iftira attı

15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Yunanistan Deniz Ataşesi olarak görev yaparken Türkiye’ye çağrılınca İtalya’ya iltica eden Tunç ile yapılan röportajda, gerek terörle mücadelede gerekse Irak ve Suriye sınır ötesinde başarılı operasyonlara imza atan TSK’ya türlü iftiralar atıldı. Röportajda TSK içinde iç karışıklık varmış görüntüsü verme çabası dikkat çekti.

Türkiye'ye müdahale çağrısı

Tunç, röportajında, TSK’yı zor durumda gösterir ifadeler kullandı. Kemalist, laik bir söylem üzerinden FETÖ’cü teröristleri aklamaya çalışan Tunç, TSK içinde “hükümet yanlıları ve milliyetçiler arasında çatışma olduğu” iftirasını attı. Başarısız darbe girişimi sonrası Rus yanlısı subayların hızlı şekilde terfi ettirildiği gibi iftiralar üzerinden açıkça Avrupa ülkelerine Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı.

‘FETÖ’cüyüm itirafı

Firari Tunç, görevi sırasında FETÖ’ye yardım ettiğini şu sözlerle itiraf etti: “Büyükelçiliğim benden, Türk askerleri veya vatandaşların yasa dışı yollardan denizden veya karadan Yunanistan sınırını geçmesinin önlenmesi için Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve liman teşkilatı ile iletişime geçmemi istedi. Bunu yapmadım çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemiyordum.”

O askerleri korudu

Yunanistan ile 12 mil iddialarının yaşandığı bir konjonktürde Yunan ordusunun yayın organına verdiği bu röportajı vatana ihanet olarak algılanan Tunç, darbe girişiminde helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 FETÖ’cü askerin iade edilmemesi için yoğun çalışmalar yürüttü.