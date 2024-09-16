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Sosyal Medya Bu nasıl vicdansızlık bir de anne olacaksın! Asansörde inanılmaz anlar
Sosyal Medya

Bu nasıl vicdansızlık bir de anne olacaksın! Asansörde inanılmaz anlar

Yeniakit Publisher
2024-09-16 10:08:00 -

Asansörde yaşanan olayda bir köpek, küçük bir çocuğu ısırdı. Olay sırasında köpeğin sahibi olaya kayıtsız kalması tepki çekti

Bir apartman asansöründe yaşanan olayda, bir köpek küçük bir çocuğu ısırdı. Asansörde yalnızca çocuk, köpeğin sahibi olan kadın ve köpek bulunuyordu. Görüntülere göre, köpeğin sahibinin olay karşısında kayıtsız kaldığı görüldü.

Çocuğun yaşadığı korku anları güvenlik kameralarına yansırken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

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