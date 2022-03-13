Bu nasıl utanmazlık! Seviyesizin Erdoğan’dan istediğine bak sen!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, devleti Türkiye'yi terk etmekle tehdit eden doktorlara "Giderlerse gitsinler, biz genç doktorlarımızla devam ederiz" şeklindeki sözlerini çarpıtan Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Erdoğan'ın özür dilemesini istedi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Bulut'un hadsizliğine cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Daha eski tarihlere gitmem gerekirdi ama..

Sadece bir yıllık açıklamaları, bunların ne kadar kof adamlar olduklarını ispatlıyor..

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut ve onun şahsında, odanın yöneticilerinden bahsediyorum.

27 Ocak 2021’de konuşuyor Prof.Dr. Vedat Bulut: “Aşılamada tempo düştü, nedeni organizasyon bozukluğu.”

Bugün, o süreci hep birlikte yaşamış insanlar olarak..

Aşılamada bir organizasyon bozukluğunu, bir yılın sonunda söyleyebilen bir tek kişi var mı?

Yok..

Ama ideolojisinin kölesi olanlar, Marksizmin esiri olup, dindar yöneticilere laf çakmayı vazife edinenler, bunu söyleyebiliyorlar.. Söylediler de..

Tarih 8 Nisan 2021..

TTB Genel Sekreteri Bulut: “Yeterli solunum cihazı olmadığı için ölüm oranları artacak!”

Bu söylenilen doğru çıktı mı?

Solunum cihazı yeterli değil miydi?

Ve o tarihten sonra ölümler, diğer dünya ülkelerine göre bizde daha fazla mı arttı?

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