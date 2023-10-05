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Gündem Bu nasıl üniversite hocası! Öcalan sevici profesör hakkında karar
Gündem

Bu nasıl üniversite hocası! Öcalan sevici profesör hakkında karar

Yeniakit Publisher
2023-10-05 14:33:00 -
Bu nasıl üniversite hocası! Öcalan sevici profesör hakkında karar

Tunceli Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla yapılan ihbar üzerine üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan Özcan, Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul seçimleri öncesinde “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Tunceli Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla yapılan ihbar üzerine üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan Özcan, Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul seçimleri öncesinde “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan üzerine yazdığı kitapların yanı sıra 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi “Öcalan’ın kamuoyuna duyuru” açıklamasını paylaşması ile gündem olmuştu. Özcan hakkında “terör örgütü lideri övmek” iddiasıyla yapılan ihbarın ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağrıldı. Hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı doğrulayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, “Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” dedi.

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