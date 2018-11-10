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Bu nasıl müdür? Öğrenciyi bu hale getirdi!

Kahramanmaraş'ta bir okul müdürü, 12 yaşındaki öğrencisini okuldan kaçtığı gerekçesiyle dövdü. Öğrencinin yediği dayak dolayısıyla bir parmağı kırılırken bileklerinde çatlaklar meydana geldi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:20
Bu nasıl müdür? Öğrenciyi bu hale getirdi!

Olay, Kahramanmaraş'ın Tombak köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ömer Koca okuldan kaçtığı gerekçesiyle okul müdürü M.Y. tarafından bir saat dövüldü. Okul müdürü, elindeki sopayı ıslatıp ıslatıp yeniden vurdu. Yediği dayak nedeniyle öğrencinin bir parmağı kırıldı, bilekleri çatladı.
Hastaneye giden aile müdüre müdahale etmeyen diğer öğretmenlere de tepki gösterdi.

Müdür hakkında jandarma karakoluna gidip şikayette bulunan Koca ailesi, savcılığa da suç duyurusunda bulunacak.

Bakanlık harekete geçti

Dayak iddiaları üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatarak okul müdürünü görevden aldı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:20
  1. Kahramanmaraş
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