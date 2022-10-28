  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu nasıl karar sayın hakim! Elini kolunu sallayarak aramızda gezecek
Gündem

Bu nasıl karar sayın hakim! Elini kolunu sallayarak aramızda gezecek

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde park yeri yüzünden tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın serbest bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu tehdit ediyor. Vatandaşlar ise cana kasteden magandaların idama varan caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 09:53:00 - 2022-10-28 10:01:05

Arnavutköy’de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.’e silahla ateş etmişti. Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş ederek 7 yaşındaki çocuğu yüzünden yaralayan şüphelinin F.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu operasyon F.A. Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

2 kişiye kurşun yağdırıp 7 yaşındaki çocuğu da yaralayan şahsın salıverilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.

İdam edilmeleri gerekirken devlet besleyecek! Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar
İdam edilmeleri gerekirken devlet besleyecek! Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar

Gündem

İdam edilmeleri gerekirken devlet besleyecek! Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar

Yaşasın idam! Asın bunları
Yaşasın idam! Asın bunları

Gündem

Yaşasın idam! Asın bunları

İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı
İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı

Gündem

İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı

Dağdaki teröristlerden tek farkları şehirde olmaları! Sokak ortasında dehşet anları
Dağdaki teröristlerden tek farkları şehirde olmaları! Sokak ortasında dehşet anları

Gündem

Dağdaki teröristlerden tek farkları şehirde olmaları! Sokak ortasında dehşet anları

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ABDÜLHAMİT GÜL

Kardeşim 5 yıl altı cezaları hapisten kurtaran bu bakan diyimi? niye sebebi bir açık oturumda sorulmuyor? şimdi BEKİr bey bu düzenlemeyi değiştirecek ;artık terörist meröristte 3 ay yatar çıkar bombayı atan gül nerde?bu manzaralar vardı resmileşti hayırlı olsun !

Murat

Bu magandayı serbest bırakan hakimi de içeri atacaksın, diğer hakimlere ibret-i alem olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23