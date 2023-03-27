Bu nasıl iş Fatih Altaylı! Böyle kıvraklık dansözlerde yok

Daha düne kadar Muharrem İnce'yi her fırsatta yıkayıp yağlayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aynı İnce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikilince birden bire çark etti.

Altaylı, İnce'ye sert eleştiriler yönelttiği "Bu kafayla hiç ama hiç yeni değilsiniz Muharrem bey" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dünden beri bir kişinin, tek bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini düşünüyorum.

O kişi, dün “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…” cümlesini kuran kişi.

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Bu sözleri söyleyen yeni bir zatı muhtereme Türkiye’nin hiç ama hiç ihtiyacı yok.

(...)

“Yalıda viski yudumlayanlar” metaforundan bana artık bıkkınlık geldi.

“Sözde sanatçı” ayıbı ise can sıkacak kadar çok tekrarlandı.

Bu Cumhuriyeti kuran anlayışın toplumun en tepesine koyduğu sanatçıyı “sözde” diye aşağılayan birinin, yalan muhalifliğine ve anlamsız adaylığına hiç ama hiç ihtiyacı yok bu ülkenin.

(...) Bu kafa ile hiç ama hiç yeni değilsiniz Muharrem Bey. (...)"