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Gündem Bu nasıl ilahiyatçı Allah aşkına! Hazmedemediysen soda iç
Gündem

Bu nasıl ilahiyatçı Allah aşkına! Hazmedemediysen soda iç

Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip eden ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıkmasına rağmen, sözde ilahiyatçı Hayri Kırbaşoğlu'ndan tuhaf bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 15:09:00 -
Bu nasıl ilahiyatçı Allah aşkına! Hazmedemediysen soda iç

Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip eden ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıkmasına rağmen, sözde ilahiyatçı Hayri Kırbaşoğlu'ndan tuhaf bir açıklama geldi. 

Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesi, kapıdan parça koparılması gibi tarihi yapıya verilen hasarlar eleştirilmişti.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, tarihi bir yapıdan parça koparmak ya da iddia edildiği gibi o parçadan yemek, torbaya koyup eve götürmek ve/veya o yapıya yüz sürmek, çaput bağlamak gibi ritüellerin İslam’da yeri olmadığını belirtti.

Hristiyan turistlerin saçma sapan fiilini sanki Müslümanların fiiliymiş gibi lanse etmeye çalışan Kırbaşoğlu, “Bu olsa olsa putperestliktir. Bunlar hurafedir. Türkiye’de Müslümanlık üzgünüm ki kendi içinde şirk barındırıyor. İslam’a aykırı birçok unsur var. İnsanlar bir tek Allah’tan yardım istemiyor ve bu garip, anlamsız ritüellerden medet umuyorlar. Vahim bir tablo" dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Kırbaşoğlu, "Ayasofya’nın yapı olarak dünyada eşi benzeri yok, bu durum karşısında keşke cami yapılmasaydı diyorum. Bazı insanlarımız sanat, tarih, kültürel miras konularında fazlaca nobran” ifadelerini kullanarak da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden duyduğu hazımsızlığı ortaya koydu.

 

 

 

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Yorumlar

Vatandaş

İlahiyat ülkede kanayan yara reis bir buna çeki düzen veremedi. Yaşar nuri nin ve türevleri nin kitapları yok satıyor gençler zehirleniyor. Din müessesesi yeniden yapılandırılmalı fabrika ayarlarına geri dönülmeli.

veli

Cibiliyetine bakmak lazım.
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