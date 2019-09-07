Bu nasıl doktor? Sur Gazisi'ne skandal muamele!

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir doktorun “Muayene için öncelik sırası olduğunu” beyan eden bir gaziye, “Kim ne hakkı verdi sana, sıranı bekle, çık dışarı, o genelge beni bağlamaz” diyerek muamele ettiği ortaya çıktı. Doktorun Gazinin istediği rapor ile ilgili de “O raporu bu hastane vermiyor” dediği, ancak raporun söz konusu hastane tarafından verildiği ileri sürüldü.

Olay Hendek çatışmalarında gazi olmuş Gazi Jandarma Üsteğmen Bahaddin Seçgin’in doktor hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Seçgin ifadesinde, “Bana kötü muamelede bulunan ‘Gazi’ olduğumu söylememe rağmen onurumu ve şerefimi zedeleyen, beni insanlar içinde küçük düşüren, görevi olmasına karşın bana rapor vermeyerek görevini yapmayan Dr. M. A’dan şikayetçiyim” dedi.

Gazi Jandarma Üsteğmen Bahaddin Seçgin Hendek çatışmalarında Diyarbakır Sur’da yaralandı.



Gazi Seçgin, veryansintv.com’a yaptığı açıklamada, “Gazilere şiddet her geçen gün artıyor, bu şiddet neden?” diyerek isyan etti.

Doktorda Gazi'ye: Sıranı bekleyeceksin!

Bursa’da bir hastanede skandal bir olay yaşandı. Olay şu şekilde gerçekleşti.

Gazi Jandarma Üsteğmen olan Bahaddin Seçgin, 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan Hendek çatışmalarında omuriliğinden kurşun aldı. Bu kurşun nedeniyle vücudunun yüzde 99’u felç kalan gazi üsteğmen Seçgin, doktor ve hemşirelerin çabasıyla hayatta kaldı. Uzun yıllardır tedavi gören Seçgin, Bursa’ya yerleşti. Burada sürekli fizik tedaviye giden ve raporlar alan Seçgin, 5 Eylül 2019 tarihinde daha önce iki kez gittiği Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesinde saat 11.45’te Fizik Tedavi polikliğine geldi. Hastaneye 09.30’da gelen ve doktorun kapısını çalan Gazi, hiç beklemediği bir muamele ile karşılaştı. Karşısındaki M. A. Adlı doktora kendisini gazi olarak tanıtan Seçgin, muayene öncelik hakkı olduğunu, buna ilişkin Sağlık Bakanlığının bir genelge çıkardığını söyleyerek genelgeyi gösterdi. Ancak doktor M. A. Gazi Seçgin’i tersleyerek, “Yok burada herkes eşit. Öncelik yok. Herkes gibi sen de sıranı bekleyeceksin” dedi.

Doktor: O genelge beni bağlamaz

Gazi Seçgin bundan sonra yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Ben ikinci defa tekrarlayınca aynı şekilde yanıt verdi: ‘Ne hakkı verdi sana? Bunu size kim öğretiyor? Önceliğini saymıyorum. Yok, o genelge beni bağlamaz’ oradaki hastaya yönelerek ‘Sıranı veriyor musun?’ diye sordu. Hastanın sessiz kalması üzerine ‘Bak sana sırasını da vermiyor. Çık dışarı bekle’ şeklinde söylemlerde bulundu. Ben ve yakınım çıktık. 11.45’e kadar dışarıda bekledik. Sıram geldiğinde doktor odasına girdiğimde de rapor almak istediğimi beyan ettim. M. A. Bu sefer ‘Artık bu işlem bu hastanede olmuyor. Şehir hastanesi açıldı. Orada yapman gerekiyor’ dedi. Ben doktora neden negatif davrandığını, neden terslediğini sordum. Bunun üzerine, ‘Ben olması gerekeni anlatıyorum’ dedi. Ben odadan çıkarken kendisi hakkında şikayetçi olacağımı söyledim. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla bu işlemler o hastanede yapılmaya devam ediyormuş.”

‘Kıt akıllılar, gerizekalılar!’

Gazi Seçgin, refakatçisi ve yakını Nusret Başol’un başından geçen skandal bir olay daha anlattı. Seçgin, ifadesinde şunları söyledi:

“Biz oradan çıktıktan sonra refakatçim olan Nusret, bana sekreter olarak çalışan bayanla yaşadığı problemi anlattı. Doktor M. A.’nın sekreteri benim refakatçime hitaben (çerez yerken) ‘Kıt akıllılar. Ha bire gelip duruyorsunuz. Yemin ederim gerizekalı bunlar’ demiş. Refakatçim bu konuyla ilgili ayrıca şikayetçi olacak.”

Yaşanan olayla ilgili kendisine ulaştığımız Gazi Üsteğmen Bahaddin Seçgin, veryansintv.com’a konuştu. ‘Gazilere ve engellilere yapılan muameleleri kabul etmiyoruz’ diyen Seçgin şöyle devam etti:

“Gazilere karşı şiddet olayları katlandı. Gazilerin sesi olmak için böyle bir şikâyette bulundum. Doktorları ve hastaneyi kötülemek gibi bir niyetim yoktur.

Doktorlara ve hemşirelere sonsuz saygımız var. Sadece gazi ve engellilere bu muamelenin yapılmasına karşıyız. Beni doktorlar yaşattı.

Şevket Yılmaz Hastanesine 2 defa daha gittim. Her seferinde bu işlem halledildi. Sorun hastaneden kaynaklı olsaydı bu işlemleri yapamazdım. Sorun demek ki o doktor kaynaklı. Ben hakkımı savundum.”

‘Gazilere bu şiddet neden?’

Gazi Seçgin, gazilere ve engellilere yapılan muameleye şu sözlerle isyan etti:

“Bu toplumu ve sizleri ayakta tutmaya çalışan, hayatını bu yolda feda eden insanlara karşı bu öfke ve bu şiddet neden? Ben bunu anlamıyorum. Toplum olarak nereye gidiyoruz? Yapılan bu şiddetin önüne geçmeliyiz. Gazi ve engellilerin haklarını savunmalıyız. Engelliler de Gaziler de insan.”

Kaynak: VeryansınTv