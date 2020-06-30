Bu nasıl bir şerefsizlik! CHP'liler Esra-Berat Albayrak çiftinin yeni doğan bebekleri üzerinden namuslarına dil uzatıp küfürler savurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra-Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih bugün doğdu. Sosyal medyadaki CHP'liler ise Bakan Albayrak ve hanımı Esra Albayrak'a iftira atıp hakaretler savurdu. Ahlaksızca yazılar yazan CHP'lilerin devletin zirvesinin namusuna dil uzatarak bel altı saldırıda bulunması mide bulandırdı.

Bakan Albayrak mesajında, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

Doğum haberini duyuran bazı muhalif ve yabancı haber sitelerinin altına organize bir şekilde doluşan CHP'liler ahlaksızca yorumlar yazdı. Hem Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ı hem de eşi Bakan Albayrak'a ağza alınmayacak küfür ve iftiralar savurdular.

Zanlıların hesapları incelendiğinde, CHP'li ve Kemalist oldukları görülüyor.

İşte CHP'lilerin mide bulandıran rezil paylaşımları;