Bu nasıl bir şerefsizlik böyle! O alçaklığı abdest aldırarak, Kur'an’a el bastırarak yaptırmışlar

FETÖ'nün alçaklıklarıyla ilgili dikkat çekici yazılar kaleme alan Nedim Şener, bu defa FETÖ’cü memurların KPSS itiraflarını köşesine taşıdı. Şener, Hürriyet'teki "FETÖ’cü memurlardan KPSS itirafları(1): Çalıntı soruları, abdest aldırarak Kuran’a el bastırıp şeref üzerine yemin ettirerek verdiler" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Sondan başlayalım; FETÖ iltisaklı bir yayınevinin kitapçığında bulunan soruların 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda yer almasıyla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Hem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı hassas biçimde devam ettiriyor. Detaylarını ilerleyen zamanda aktaracağım. Bugün ise konumuz, 2013 yılı KPSS soruşturması kapsamında yapılan FETÖ operasyonu ve çalıntı sorularla devlet memuru olan FETÖ mensuplarının itirafları olacak.

Hatırlayacaksınız, geçen hafta FETÖ’nün sınav usulsüzlüklerine yönelik (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Basşkanlığı koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif 4 kamu görevlisi de bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı.

7 İTİRAFÇI, 30’U GÖREVDE 150 FETÖ’CÜ İSMİ VERDİ

Gözaltına alınanlardan, 7’si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav tarihinden 1 gün önce bulundukları örgüte ait sınav çalışma evlerinde kendilerine “Kuran-ı Kerime el bastırmak” suretiyle soruların verildiğini itiraf etti.

Operasyonun en önemli özelliği 2013 KPSS’ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyon olması. 7 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi hakkında ev hapsi, 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İtirafçı olanlardan: E.S. Kamu İhale Kurumu’nda, E.G. Maliye vergi müfettişi (İhraç), M.Ç. Vergi müfettiş yardımcısı, M.G. polis memuru, M.P. Maliye muhasebe yardımcı elemanı, A.Ş. polis memuru(ihraç), E.M. Maliye gelir uzmanı yardımcısı, T.E. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elemanı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

7 itirafçı ifadelerinde 150 dolayında isim verdi, 30’a yakını halen kamuda aktif olarak çalışıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda görevli T.E. isimli kadının ifadesi şunu gösteriyor: FETÖ’cüler, sadece soru ve başkalarının geleceğini çalan hırsızlar olmakla kalmayıp çalıntı soruları önce abdest aldırıp Kuran’a el bastırdıktan sonra olmayan şerefleri üzerine yemin ettirerek verip şerefsizliklerine İslam dinini alet ediyorlar.

FETÖ’CÜ VERGİ MÜFETTİŞİ

İşte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlisi T.E.’nin bu anlamda ibretlik ifadesi:

“... 2013 yılı temmuz ayında yapılan KPSS sınavınan bir gün önce her hafta evimize gelen vergi müfettişi olan kadın şahıs bizi toparladı.

Ben, E. ve N.’ye hitaben üzerinizi değişin bir yere gidiyoruz dedi. Bu kadın ile bir ticari taksiye binip yine Cevizlidere Mahallesi’nde bir apartman dairesine gittik. Bu evde 2-3 bayan daha vardı.

OLMAYAN ŞEREFLERİ ÜZERİNE YEMİN

Ne olduğunu anlamaya çalışırken eve daha önceden tanımadığım ve görmediğim, görsem şu an da tanıyamayacağım başı kapalı ve pardösülü bir kadın şahıs geldi. Bizi evdeki diğer tanımadığım bayan şahıslarla odaya topladı.

Hepiniz önce bir abdest alın dedi. Biz de denileni yaptık. Elindeki Kuran-ı Kerim kitabını göstererek ve notta ‘Bugün burada olanlara yaşananları hiç kimseye söylemeyeceğime namusum, şerefim, haysiyetim üzerine yemin ederim’ yazısını okuyup yemin etmemizi istediler. Kâğıtta yazılı olan metni okuyup kitaba el basmak için başka bir odaya bizi tek tek çağırdılar. Ben de odaya tek gittim. Odada vergi müfettişi kadın ile kapalı olan kadın vardı.

Kâğıttaki notu okuyup yemin ederek elimi de kitaba bastım ve bana bu şekilde yemin ettirdiler.

‘VERİLEN SORULAR BİREBİR AYNIYDI’

Yemin faslı bitince hepimizi salona alıp fotokopi ile çoğaltılmış, Türkçe ve matematik dersleri ile ilgili yaklaşık 15 tane soru ve cevabı yazılı olan A4 kâğıdı verdiler. Kapalı olan kadın, ‘Size verdiğim kâğıtta yazılı olan bu sorulara bakıverin’ dedi. Türkçe ve Matematik üzerine sorular ve altında cevapların yazılı olduğunu gördüm. Türkçe soruları uzun paragraf içeren tipte sorulardı. Ama benim Türkçe ve matematik bilgim ve hafızam iyi derecede olduğu için ben bu soruları çalışmış olduğumdan bana kolay geldi. Zaten uzun paragraflar olduğu için aklımda kalmadı. Bir yarım saat kadar sonra verdiği soruları içeren kâğıtları bizden topladı. ...

KPSS sınavına Ankara ilinde girdim. Sınavda sorulan sorulara baktığımda az evvel yukarıda bize verildiğini söylediğim 15 civarındaki Türkçe ve matematik sorularının sınavda sorulan sorular içerisinden bire bir aynısı olduğunu gördüm.”

FETÖ, UNUTANLARA KENDİNİ HATIRLATTI

Bu ifadelerden sadece bir tanesi. Diğerlerini gelecek yazımda paylaşacağım. Çünkü FETÖ’nün soru çalarak yüz binlerce insanın hayatını kararttığını birileri unuttu. Ama FETÖ, iptal edilen 2022 KPSS sınavındaki yolsuzlukla kendini hatırlattı. Sadece devletin ilgili kurumlarının değil, tüm toplumun FETÖ’nün kumpas kuran, soru çalan, cinayet işleyen, yalan söyleyen, iftira atan, ihanet eden, darbeye kalkışan bir örgüt olduğunu unutmaması gerekiyor. Hep söylüyorum; eğer unutursanız asıl o zaman acınacak hale gelirsiniz..."