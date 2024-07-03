Bu nasıl bir rezillik böyle! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan büyük skandal! Lanet olsun

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, LGBT propagandasının aile yapısına etkilerini ele aldı. Aşık Shakespeare oyununun provasında yaşanan skandalı aktaran Aytuğ, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun sahnedeki davranışına tepki gösterdi. Sanatın aile yapısına yönelik tehlikelerine dikkat çeken Aytuğ, şunları kaydetti:

"Bu LGBT propagandasının önü alınmazsa, temel direğimiz "aile", ahşap kurtları tarafından kemirilip, evin tavanı üzerimize çökecek. Hep söylüyorum. Kimsenin yaşam tarzına karışmam. Ama bunu getirip de benim evladımın beynine zorla sokuşturmasına asla izin veremem. Tıpkı yukarıdaki ateizm propagandası gibi bu dayatmaya karşı da dimdik duracağım.

Son rezilliğin adresi Aşık Shakespeare tiyatro oyununun provasıydı. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu bir anda erkek rol arkadaşını dudaklarından şehvetle, uzun uzun öptü. Bunun ne şaka ne de başka bir şeyle izahı vardı. Öyle ki, sahnedekiler "Amannn" nidalarıyla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Sanatı; dünyayı kimliksizleştirmek, cinsiyetsizleştirmek ve aileyi yok etmek için savaş açanların emrine verenlere lanet olsun."

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