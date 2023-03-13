Bu nasıl bir rezalettir böyle? Akşener’in tetikçisi haddini aştı

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, bir hadsizliğe daha imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için daha önce de skandal ifadeler kullanan Uğuroğlu, bu defa ise “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs Pazar, Anneler Günü'dür.

(…) 14 Mayıs;

-Recep Tayyip Erdoğan'a haddini bildirme günüdür. (…)” herzelerini yumurtladı.



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