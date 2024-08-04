Bu nasıl bir rezalet böyle Özgür Özel? “Mahalle yanarken”, muhalefet ve ödenekli medyası saçlarını tarıyor

Ali Saydam, Orta Doğu'daki karışıklıklara rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel başarıları (!) anlattığını belirtti. İsrail'in saldırıları ve Hamas'ın liderlerinin öldürülmesi, bölgesel savaş endişelerini artırdı. Özel'in Türkiye'nin geleceği ve uluslararası çatışmalar hakkında konuşmamasını eleştiren Saydam, dünya basınının Kamala Harris'in Trump karşısındaki şansını tartışırken, gerçek sorunların göz ardı edildiğini ifade etti. Ali Saydam, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Halk arasında yeri geldiğinde sık sık kullanılan bir söz vardır… “Mahalle yanar, kız saçını tarar’’… Şu sıra dünyada iletişim adına olup bitenler genel hatlarıyla bu ‘veciz’ metaforu çağrıştırıyor…

Orta Doğu barut fıçısı… Fıçıyı patlatacak fitil, terör devleti İsrail tarafından çoktan ateşlenmiş… Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde konuşulanlar birkaç ülke temsilcisinin net ifadeleri dışında ‘‘Ortada kuyu var, yandan geç’’ düzeyini geçmiyor…

ABD ve İngiltere, ‘‘İsrail hangi ahlaksızlığı, hangi insanlık dışı eylemi sergilerse, arkasındayız’’ modundalar.

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e doğrudan saldırı emrini vermiş… Dünya tamamen polarize olmuş vaziyette… İsrail’in düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür’ü kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah “Yeni bir aşamaya girdik” açıklamasının ardından İsrail’in kuzeyine füze saldırısı başlatmış. Hamas’ın askeri şefi Muhammed Deif’in İsrail saldırısında öldürüldüğü söyleniyor. Haniye suikastının ardından herkes bölgesel savaş ihtimalinin artması konusunda endişelerini dile getiriyor.

Bu arada CHP’li belediye başkanlarını toplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP’li belediyelerin ne kadar muazzam işler yapıp, nasıl büyük başarılara imza attıklarını uzun uzun anlatıyor… Türkiye’yi içine çekmeye hazırlanan uluslararası çatışma ve çelişkilerle ilgili CHP’nin aldığı pozisyona, Türkiye’nin gelecek tasarımına ilişkin tek laf yok…

Saraçhane medyası, Özel’in konuşmasını baştan sona canlı olarak yayınladı… CHP’li belediyelerin borçları meselesi üzerine de uzun uzun konuşan Genel Başkan’ın herhâlde ‘kara mizah’ anlayışıyla dile getirdiği mesaj, salonu dolduran başkanlar tarafından uzun uzun alkışlandı: ‘‘Yap en düşük emekli maaşını 17.500 TL, bütün CHP’li belediyeler borçlarını derhal kapatsınlar…’’

Özgür Bey’in HDP ve Gezi tutuklularıyla ilgili son dönemdeki girişimleri de gündeminin önemli bir bölümünü kapsıyor.

Sadece Türkiye’deki muhalefet ve onun ödenekli medyası mı saçlarını tarıyor? Tabii ki hayır…

Başta Almanlar olmak üzere Avrupa ve ABD basınının şu sıra bir numaralı meselesi Kamala Harris’in Trump karşısındaki şansı… Harris’ten yana ümitlerin giderek arttığı bildiriliyor…

Takıldıkları bir numaralı mesele ise Harris’in sürekli gülmesinin ve gülüş biçiminin kendisini seçilme şansı üzerinde olumlu mu yoksa olumsuz mu etki yapacağı… Stern dergisi son sayısında ‘gülme’ konusu üzerine çalışan psikoterapist Michael Titze ile konuşmuş… Titze uzun uzun anlatmış. Özetle diyor ki: ‘‘Trump, Harris’in gülmesini sürekli eleştirse de, kendisinin kaba, insanlarla arasına mesafe koyan, üstenci, müstehzi (alaycı), tarzı karşısında, Harris’in içtenliği, özgüven gösterisi olarak algılanacak, ona yarayacaktır’’…

Titze, mizah konusunda 4 tipolojiden söz ediyor ve diyor ki:

‘‘1. ‘Patron’ tipi: Başkalarıyla değil, başkalarına güler ve tarzında hafif kızgınlık vardır. 2. ‘Star’ tipi: Açık, içten, hatta çocuksu bir gülüşü vardır. 3. (Yunanca’dan) Eremites tipi: Münzevi, kopuk, ayrıksı hatta biraz da aptalca sayılabilecek bir gülüş. 4. (Yunanca’dan) Lazaros tipi: Karşındakinden şefkat, empati, anlayış besleyen kısmen acı çeken bir gülüş… Kamala Haris tipik bir star’dır…’’

Bir başka pencereden bakıldığında, insanlığın içinde bulunulan kaos durumunu hak ettiğini söylemek hiç de abartılı bir tespit değilmiş gibi geliyor, ne yazık ki…"