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Medya Bu nasıl bir ikiyüzlülük, bu nasıl bir utanmazlık? Nedim Şener resmen çileden çıktı
Medya

Bu nasıl bir ikiyüzlülük, bu nasıl bir utanmazlık? Nedim Şener resmen çileden çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 11:30:00 -
Bu nasıl bir ikiyüzlülük, bu nasıl bir utanmazlık? Nedim Şener resmen çileden çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, TBMM’de PKK ve FETÖ propagandası yapan milletvekillerinin varlığını eleştirdi. Şener, bu vekillerin devlete ve milletin fedakarlıklarına zarar verdiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK/DEM milletvekillerinin maaşlarının kesilerek terörle mücadeleye aktarılması gerektiğini söylediğini vurgulayan Şener, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, TBMM’de PKK ve FETÖ propagandası yapan milletvekillerinin varlığını eleştirdi. Şener, bu vekillerin devlete ve milletin fedakarlıklarına zarar verdiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK/DEM milletvekillerinin maaşlarının kesilerek terörle mücadeleye aktarılması gerektiğini söylediğini vurgulayan Şener, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"İkiyüzlülüğün, utanmazlığın içinde başkent Ankara’da adeta bir “demokrasi sirki” kurulmuş; Tüm Türkiye her gün kürsüden terör propagandası ve bölücülük yapan, PKK elebaşı bebek katilini savunan PKK/DEM’li sözde milletvekillerinin gösterisini seyrediyor.

Dünyada terör örgütünün bu kadar kolay propagandasının yapıldığı bir meclis göremezsiniz.

TBMM’DE PKK VE FETÖ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TBMM sadece bölücü PKK terör örgütünün değil, 15 Temmuz 2016 gecesi darbeye kalkışan ve TBMM’yi uçaklarla bombalayan Fetullahçı Terör Örgütü’nün üyelerinin bile savunulduğu yere dönüştü. Bunu engelleyecek hiçbir adım da atılmıyor.

Parasını hazinesinden vererek milli meclisinde bölücülük ve terör propagandası yaptıran bir ülke bir devlet yoktur.

(...) Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önceki gün bu konuda önemli bir açıklama yaptı.

(...) Bahçeli, TBMM’de yapılan PKK propagandası ve bölücülük faaliyetlerinin yıllık faturasını (...) şöyle açıkladı: “PKK’nın milis unsuru olan DEM’in TBMM’de 57 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerin devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır.

Ayrıca DEM’in 171 milletvekili danışmanın hazineden aldığı yıllık maaş 133 milyon 380 bin lira, 10 grup danışmanının yıllık maaş külfeti 8 milyon 400 bin lira, 30 büro personelinin aldığı yıllık maaş da 23 milyon 400 bin liradır. Daha vahimi de DEM’in 2024 yılında hazineden aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır. Bu kapsamda terör ve bölücülük odağı DEM’indüşman olduğu devletten 2024 yılında alacağı toplam parasal büyüklük yaklaşık 940 milyon liradır.”

Devlet Bahçeli, PKK/DEM’in 57 DEM milletvekilinin maaşlarının ve yapılacak Hazine yardımının kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılması önerisinde bulundu.

(...) Günah bu milletin fedakârlıklarına, ziyan olan kaynaklarına, yazık bu hukuka ve devlete. (...)"

 

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Yorumlar

hasel

Sayın Şener,gerekeni yazmış.Bizim meclisimiz kusura bakmasınla ama,rayından çıktı.Terör örgütüne sempati duyan bir parti mecliste olur mu?Devletten milyonlarca para yardımı alabilir mi?Resmen terörü parasal yönden teşvik değil mi?Adam,kürsüye çıkıyor,çok rahat örgüt sözcüsü gibi konuşabiliyor.Kusura bakılmasın ama,LAÇKA DEMOKRASİNİN,LAÇKA MECLİSİ gibi tanımlama geliyor aklıma.Bu devlet,bu topraklar kolay kazanılmadı.Benim dört akrabam,kurtuluş savaşına katıldı ve geri dönmedi BEYLER.

Vatan

Dem partili.millet vekillerinin maaşları hemen kesilmeli.bencede hemen kesilmeli Lakin su secimlerde partilere verilen milyarlarca lira parada kesilmeli milletin sırtından bu siyasi partiler inmeli Amerkada nasıl yardım toplayarak siyaset yaiyorlarsa öyle olmalı
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