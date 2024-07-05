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Medya Bu nasıl bir görgüsüzlük böyle? Sanırsınız kendisi firavun, tüm personeli de kölesi
Medya

Bu nasıl bir görgüsüzlük böyle? Sanırsınız kendisi firavun, tüm personeli de kölesi

Yeniakit Publisher
2024-07-05 13:25:00 -
Bu nasıl bir görgüsüzlük böyle? Sanırsınız kendisi firavun, tüm personeli de kölesi

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, konakladığı oteldeki görgüsüzlükleri eleştirdi. Otelin mimarisi ve servisi kusursuzken gelen turistlerin kalitesinin düştüğünü belirten Aytuğ, havuzda ve açık büfe yemeklerde yaşanan görgüsüzlükleri anlattı. Aytuğ, "her şey dahil" sisteminin Türk turizminin en büyük problemi olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, konakladığı oteldeki görgüsüzlükleri eleştirdi. Otelin mimarisi ve servisi kusursuzken gelen turistlerin kalitesinin düştüğünü belirten Aytuğ, havuzda ve açık büfe yemeklerde yaşanan görgüsüzlükleri anlattı. Aytuğ, "her şey dahil" sisteminin Türk turizminin en büyük problemi olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Mekanları güzelleştiren de çirkinleştiren de içindeki insanlardır. Bir haftalık tatil için ailece konakladığımız otelde buna bir kez daha şahit oldum.

Otelin mimarisi de, konumu da, dekorasyonu, teknik donanımı ve servisi de tek kelime ile kusursuzdu. Gelgelelim, Türk lirasının değer kaybı ve erken rezervasyon indirimleri, gelen turist kalitesini de bir hayli ucuzlatmıştı. Hiç abartmıyorum, Beyoğlu'nun izbe barlarına bile alınmayacak tipteki "pasaportlu magandalar" yüzünden otelin yıldızları patır patır dökülüyordu...

Sabah ezanıyla ne kadar havlu bulursa 7 havuzda birden şezlong kapatanlar mı ararsınız, havuzda ayak parmaklarının arasındaki kirleri ovuşturanlar mı? Herkesin çoluk çocuk serinlemeye çalıştığı havuzlarda sözde voleybol oynamaya çalışan kazmalar yüzünden, küçük kızımın suratına top çarpmasın diye tüm kalecilik hünerlerimi göstermek zorunda kaldım.
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Hele o açık büfe yemek zamanları... Üzerlerindeki en pahalı kıyafet ve aksesuarları görmesem, topluca iltica ettiklerini sanacağım.

O nasıl bir tıkınma krizidir. Tepeleme doldurulan tabaklardaki yemeklerin yüksekliği, Alanya'nın rakımından fazla. Kendi evinde tavuk kanadının kemiğini iki kere kemiren, kuru fasulyenin dibini ekmekle sıyırırken tabağın desenini de yiyenler, otel restoranında tabaklarındaki löp eti öylece bırakıp balığa, dönere saldırıyorlar. Recep İvedik'in ünlü açık büfe sahnesi, bunların yanında zarafet dersi gibi kalır... Mekanın üç öğününde ziyan edilenlerle üç ayrı aşevi kurulur vallahi.

Bir de en ucuzundan yaptıkları rezervasyonla otele patrondan daha fazla sahiplenenler var ki, Allah düşmanıma vermesin. Sanırsınız otele topraktan girmişler. Evindeki çarşafı ayda bir değiştirdiğine emin olduğum pasaklı kadın, resepsiyon görevlisini "Bugün niye çarşaflarımı değiştirmediniz?" diye fırçalıyor. Sanırsınız kendisi firavun, tüm otel personeli de kölesi... O sabır timsali personel, cenneti şimdiden garantilemiş olmalı.

"Her şey dahil" sisteminin yarattığı "Herkes cahil" kitlesi bana göre Türk turizminin önündeki en büyük problem haline dönüştü."

 

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