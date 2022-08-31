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Aktüel Bu nasıl bir düğün böyle… Yok böyle bir takı!
Aktüel

Bu nasıl bir düğün böyle… Yok böyle bir takı!

Van'da düzenlenen aşiret düğününde takılan takılar adeta dudak uçuklattı. Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Çetin Ertuş'a 4 milyon 250 bin TL, iş insanı Muğdat Caner’in kızı Kader Caner'e ise 5 kilo altın takıldı. 7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde açılmayan 2 bin adet zarfın olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 16:40:00 -
Bu nasıl bir düğün böyle… Yok böyle bir takı!

Van'da düzenlenen aşiret düğününde takılan takılar adeta dudak uçuklattı. Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Çetin Ertuş'a 4 milyon 250 bin TL, iş insanı Muğdat Caner’in kızı Kader Caner'e ise 5 kilo altın takıldı. 7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde açılmayan 2 bin adet zarfın olduğu belirtildi.

Van'da Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş’un torunu, iş adamı Talat Ertuş’un oğlu Siyaset Bilimci Çetin Ertuş, iş adamı Muğdat Caner’in kızı Kader Caner ile dünya evine girdi. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin TL ile açılmayan 2 bin adet zarf, geline ise 5 kilo altın takıldı.

7 BİN KİŞİ KATILDI

7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.


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