  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı

Milli Savunma Bakanı Güler: F-35'e ilişkin kararını ilan ederek 'alma taraftarı değilim' dedi!

İtalya'da kilisedeki cinsel istismar vakalarına dair rapor açık açık yayımlandı! Tamı tamına 54 kişi

Siyonistlerin İsrail Savunma Bakanı'ndan Şifa Hastanesi açıklaması!

Ürdün Parlamentosu'ndan flaş İsrail kararı!

Hakan Fidan açıkça uyardı

CHP'li belediyelerde toplu ulaşım dökülüyor!

Avrupa borsaları sarsıldı: Almanya hariç çok sert düşüşle kapandı: Hisseleri % 2,7 değer kaybetti! İşte rakam...

İtalya’da hükümete İsrail tepkisi: Silah tedarikini hemen askıya alın

Allah'a (c.c.) ve Hazreti Muhammed'e (sav) küfreden densiz serbest bırakıldı!
Dünya Bu nasıl barış görüşmesi? Çatışmalar arttı
Dünya

Bu nasıl barış görüşmesi? Çatışmalar arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 08:12:00 -
Bu nasıl barış görüşmesi? Çatışmalar arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 7 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Sudan'daki çatışmanın yoğunlaştığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde Sudan'daki gelişmeler ele alında.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Afrika Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee, tarafların Cidde görüşmelerinde insani yardımlar konusunda adım atmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Pobee, tarafların ateşkes için müzakerelere hazır olduklarına yönelik beyanlarının aksine sahada durumun kötüleştiğine işaret etti.

"Cidde görüşmelerinde maalesef taraflar ateşkes üzerinde anlaşma sağlayamadı. Aksine, çatışmalar yoğunlaştı." bilgisini paylaşan Pobee, Sudan'ın korkunç bir insani krizle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Pobee, Sudan'da 7,1 milyon kişinin yerinden edildiğini kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) , 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.

Sudan ordusu, esir 30 'çocuk' askeri teslim etti
Sudan ordusu, esir 30 'çocuk' askeri teslim etti

Dünya

Sudan ordusu, esir 30 'çocuk' askeri teslim etti

Sudan'da son 5 ayda en az 1200 çocuk hayatını kaybetti!
Sudan'da son 5 ayda en az 1200 çocuk hayatını kaybetti!

Dünya

Sudan'da son 5 ayda en az 1200 çocuk hayatını kaybetti!

Sudan'dan Ankara'daki saldırıya kınama
Sudan'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Gündem

Sudan'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Türkiye’den Güney Sudan'a hibe
Türkiye’den Güney Sudan'a hibe

Gündem

Türkiye’den Güney Sudan'a hibe

İHH’dan Sudan’a 30 konteynerlik yardım malzemesi
İHH’dan Sudan’a 30 konteynerlik yardım malzemesi

Aktüel

İHH’dan Sudan’a 30 konteynerlik yardım malzemesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23