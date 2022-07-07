Bu nasıl astsubay! Provokatör TTB'lilerin arasına karışıp polise saldırdı!
Dün Konya Şehir Hastanesi'nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, hasta yakını tarafından öldürülmüştü. Doktorun ölümünü fırsat bilen Türk Tabipler Birliği, provokasyon için Çapa'da eylem düzenledi. İzinsiz gösteride sağlık çalışanı olan eşine destek vermek için provokastif eyleme giden astsubay N.B. taşkınlık yapan gruba müdahale eden polise tokat atarak saldırdı.
Dün Konya Şehir Hastanesi'nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, hasta yakını tarafından öldürülmüştü. Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına şiddeti provokasyona çevirmek için Çapa'da eylem düzenledi. TTB'nin Çapa'daki provokatif eylemine polisler müdahale etti.
Yeni Şafak'ın haberine göre; arbede yaşanan izinsiz gösteride sağlık çalışanı olan eşine destek vermek için provokatif eyleme giden astsubay N.B. taşkınlık yapanların arasında yer aldı. Sözde astsubay, taşkınlık yaparak olay çıkaran gruba müdahale eden polise tokat attı.
O anların görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.