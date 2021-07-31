Bu nasıl asker eğlencesi! Hastasını, hamilesini umursamadan trafiği kapattılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün akşam bir grup genç, asker eğlencesi için bir araya geldi.

Mahallede toplanan gençler önce havaya silahla ateş açtı, ardından lastik yaktı.

Daha sonra oluşturdukları konvoy ile trafiğe giren gençler adeta tehlike saçtı. Araçları ile girdikleri tünelde yolu kapan gençler, halay çekmeye başladı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı

Trafikteki diğer sürücüleri hastaları ve hamileleri umursamayan gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarını da ihmal ettiği görüldü.

Sürücülerin tepkisini çeken gençler, bir süre sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.