Bu nasıl anne! Bebeğinin vücudunu jiletle kesip çamaşır suyu enjekte etti

Avcılar'da 1,5 yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı bölgelerini jiletle kesip, çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiği iddiasıyla yagılanan Ezgi Korucu, cezaevinden gönderdiği mektuplarda suçunu itiraf etti.

Mektupta suçunu itiraf etti

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Ezgi Korucu SEGBİS ile katıldı. Davaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları da katıldı. Mahkeme başkanı Faik Şaban, mahkemenin henüz Adli Tıp'tan istediği raporlara ulaşamadığını belirtirken, duruşmada konuşan baba Eray Korucu, "Sanık, cezaevinden annesine mektup göndermiş. Bu mektuplarda suçunu itiraf ederek, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylemiş. Çocuğum şu anda elini kullanamıyor. Ben sanıktan boşandım, şikayetçiyim" dedi.

Tutukluluk hali devam edecek

Duruşma savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve dosyadaki eksiklerin giderilmesini siterken, söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin 20 aydır tutuklu olduğunu, 9 aydır istenen raporun alınamadığını ve tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesini talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, Sanığın tutukluluk halinin devamına ve gelmeyen raporların beklenmesine hükmetti.