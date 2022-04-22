Bu nasıl 23 Nisan? Bir yanda Mustafa Kemal bir yanda Türk bayrağına tekme!
Mustafa Kemal posterinin başköşeye asıldığı Mersin Bozyazı Şehit Turan Kılıç ilköğretim Okulunda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri Türk bayrağının olduğu balonları çocuklara tekmelettiler.
Mersin Bozyazı Şehit Turan Kılıç ilköğretim Okulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri rezil görüntülere sahne oldu.
Mustafa Kemal posteri okulun duvarına baş köşeye asılırken, etikinlik sırasında çalınan müzik eşliğinde çocuklara üzerine Türk bayrağının yer aldığı balonları ezdirerek patlattırdılar.
Türk bayrağına yönelik bu saygısızlık büyük tepki çekerken, çocukları böyle bir davranışa kim ya da kimlerin yönlendirdiği merak ediliyor.