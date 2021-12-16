Bu namussuzluğa aman verilmesin

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Halkla iktidarın arasını açmak için ölümcül hamleler yapan gıda teröristleri, vatandaşı ve çiftçiyi sokağa dökmek için her yola başvuruyor. Uzmanlar, tank ve toplarla saldırıp darbeyle deviremedikleri AK Parti iktidarını alaşağı etme girişiminin marketler, gıda stokçuları ve fahiş fiyat çetesi eliyle başarmaya çalışıldığına vurgu yapıyor. Gazetemiz Akit’e konuşan Bütün Sivil İnisiyatif Oluşumları Platformu Başkanı Yazar İdris Ortakaya, “Dış güçlerin, faiz lobisinin taktiğini içimizde onlara uşaklık yapanlar da aynen uyguluyor. Çünkü bunlar birbirine bağlı çalışıyor. Dünya üzerinde hakim olan kapitalist sisteme alternatif nizamı öneren ve bu sistemi sağlayabilecek tek bir adam var o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnsanlığı karın tokluğuna çalışmaya mahkum edip bütün devletler üzerinde güç oluşturan bir avuç azınlık çetenin kurduğu mevcut dünya düzenine karşı çıkan bu lideri devirmek, susturmak için yapmadıkları kalmadı. Partisini kapatmayı denediler olmadı, muhtıra verdiler olmadı, yalan manşetler attılar olmadı, darbe denediler olmadı. Şimdi market sepeti, mutfak tenceresi üzerinden onu yıkmaya çalışıyorlar” dedi.

Bütün dünyada var olan ekonomik problemlerin sadece Türkiye’de varmış gibi yansıtıldığını kaydeden Ortakaya, “Çiftçiyi kışkırtıyorlar, insanları galeyana getirmeye çalışıyorlar. Erken seçim diyerek halkı erken seçim için sokaklara dökmeyi başaramayanların elinde şimdi bu operasyon var. 2023’te inşallah millet bu operasyonculardan da, bu siyasi partilerden de, tekelci sermayenin zorbalığından da kurtulacaktır. O döneme kadar devletimizin stokçulara, fırsatçılara fırsat vermemelidir. Siyasi yapılarla birlikte hareket eden bu namussuzlara aman verilmeden devlet bütün imkanlarıyla seferber olmalıdır. Kurdukları bu kaos tezgahları başlarına geçirilecektir. Başka yolu yok” sözlerini sarf etti.

Ezgin: Düşmanın arpasıyla karnını doyuranlar var

Avukat Ercan Ezgin ise, AK Parti iktidarına karşı geliştirilen Gezi olayları, hendek çukur terörü, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi ihanetinin devamı olarak ekonomik terör girişiminde bulunulduğunu ifade etti. Ezgin, “Taleplerine baş eğmeyen Türkiye’yi çökertmek istiyorlar. Bunun birçok somut örneği var. Geçmişte ABD Başkanı Trump’ın ‘Ekonominizi bitireceğim’ söylemiyle, mevcut ABD Başkanı Biden ‘Dostlarımızla Erdoğan’ı demokratik yollarla devireceğiz’ diyerek bunun açık örneğini sergilemişti. Harici güçlerin yanı sıra iç bedhahlar da vardır. Düşmanın söylemini dillendiren, düşmanın arpasıyla karnını doyuran, onlara hizmet eden birçok oluşum var ülkemizde maalesef” ifadelerini kullandı.

Faiz lobisi kaybedecek

Günümüzdeki yüksek kur ve fahiş fiyatların ülkenin reel ekononik durumuyla açıklanamadığına vurgu yapan Ercan Ezgin, ekonomik sıkıntının olduğunu ancak kur ve market raflarındaki rakamlar gerçekçi olmadığını söyledi. Ezgin, “Mevcut ekonomik sıkıntının 3-4 katı büyüklüğünde operasyon var Türkiye’ye. Stokçular bir yandan, karaborsacılar bir yandan, siyasi fırsatçılar bir yandan... Bunların cezaları daha caydırıcı olmalıdır. Stok veya etiket oyunlarıyla kârı eski parayla katrilyon değerinde olanlara küçük ölçekli cezalar kesilmesi bunu önlemez” diye konuştu.