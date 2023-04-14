Bu model telefon kullananlar aman dikkat! Sonra başınızı duvarlara vurmayın

Nokia'nın bundan 20 yıl önce ürettiği 1100 marka cep telefonlarının yazılımındaki bir hatanın, bu telefonların başka numaralara gönderilen kısa mesajları alacak şekilde programlanabilmesine neden olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Bu da çevrim içi bankacılık sistemlerine giriş yapmak isteyen dolandırıcıların, bankaların müşterilerine kısa mesaj olarak gönderdiği doğrulama kodlarını ele geçirmesine olanak tanıyor" dedi.

Tezel, "Basit telefon kullanmaya alışmış yaşlılar hariç çevrenizde Nokia 1100 kullanan varsa şüpheyle yaklaşmak gerekiyor" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Nokia'nın bundan 20 yıl önce ürettiği 1100 marka cep telefonlarının ikinci el satış sitelerinde hâlâ yüksek fiyatlara alıcı bulduğu belirtildi.

PC World'ün haberine göre 2003 ve 2004'te Almanya'nın Bochum kentindeki Nokia fabrikasında üretilen RH-18 model 1100 cep telefonlarının fiyatı bin 390 Euro'ya kadar yükseliyor.

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Çünkü yazılımındaki hata, bu telefonların başka numaralara gönderilen kısa mesajları alacak şekilde programlanabilmesine neden oluyor.

Bu da çevrim içi bankacılık sistemlerine giriş yapmak isteyen dolandırıcıların, bankaların müşterilerine kısa mesaj olarak gönderdiği doğrulama kodlarını ele geçirmesine olanak tanıyor.

Örneğin ben bu hatayı yeni öğrendim ama dolandırıcılar uzun süreden beri biliyorlarmış!

Peki, bu telefonları devre dışı bırakacak bir çevrim içi bankacılık sistemi geliştirilemiyor mu?

Basit telefon kullanmaya alışmış yaşlılar hariç çevrenizde Nokia 1100 kullanan varsa şüpheyle yaklaşmak gerekiyor?"