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Siyaset Bu miting alanında maç bile yapılır: Merdan'ın yalvarışları fos çıktı!
Siyaset

Bu miting alanında maç bile yapılır: Merdan'ın yalvarışları fos çıktı!

PKK sevici Merdan Yanardağ'ın çağrısına rağmen SOL Parti'nin mitingine katılım düşük kaldı. "Bu ülkede "devrimciler de var" denilecek bir eylem olmalı" ifadeleriyle çağrıda bulunan Yanardağ, istediğini bulamadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:32:00 -
Bu miting alanında maç bile yapılır: Merdan'ın yalvarışları fos çıktı!

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Kartal Meydanı'nda Sol Parti, “Devrimci Demokratik Cumhuriyet İçin Mücadele” isimli bir miting gerçekleştirdi. 

Tüm sol grupların davet edildiği mitingte istenen kalabalığa ulaşılamadı.  Yer yer boşlukların olduğu mitingte Kanal İstanbul'u yaptırmayacakları ve İstanbul Sözleşmesi'nden tekrar dönülmesi gerektiği konuları işlendi.

Katılımın düşük kaldığı mitingte SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Üzüm Koç "Öyle bir örgütleneceğiz ki onlar bu seçim kararını almak zorunda kalacaklar" mavalını okudu.

"Bu ülkede "devrimciler de var" denilecek bir eylem olmalı" demişti, olmadı

Öte yandan terör örgütü PKK sempatizanlığı ile bilinen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da katılımın yüksek olması için çırpındı. Yanardağ umduğunu bulamazken meydanda büyük boşlukların olduğu görüldü.

Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Merdan Yanardağ, şu ifadede bulundu:

"Bugün İstanbul Karta'da SOL Parti'nin mitingi var.. Bütün sosyalistler, devrimciler, diğer sol partiler de katılmalı. Grup mitingi olmamalı. Dinci-faşizan iktidara karşı meydan okumaya dönüşmeli. Bu ülkede "devrimciler de var" denilecek bir eylem olmalı."

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