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Bu mezarların sırrı çözülemiyor!

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde mezarlıkta bulunan ve çantı tekniği ile yapılmış ahşap mezarların sırrı çözülemiyor.

17 Nisan 2018 Salı 15:02
Bu mezarların sırrı çözülemiyor!

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada Büyükyurt köyündeki ahşap mezarların, yaklaşık 20 yıl önce kültür varlığı olarak tescillendiğini söyledi.
Mezarların Tokat'taki ilginç yapılardan biri olduğunu belirten Çakır, "Köyün kabristanlığında 19 ahşap mezar bulunuyor. Bunların neden ahşaptan yapıldığını bilmiyoruz. Burada bilimsel araştırmanın yapılması önem taşıyor. Gerekli çalışmalar yapılırsa mezarların neden bu şekilde yapıldığının ortaya çıkacağını umuyoruz." diye konuştu.
Ahşap mezarları zaman zaman gündeme getirdiklerini, daha önce başlatılan bir çalışmanın da yarım kaldığını aktaran Çakır, bu konuda araştırma yapmak isteyen akademisyenlere her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

ÖZCAN: "BURANIN ARAŞTIRMACILARA KONU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise ilçede başka köylerde ahşap mezarlara rastlanmadığına işaret etti.
Özcan, "Geçmişte köyümüzde daha fazla mezar varmış. Bu mezarlarımızı incelediğimizde 100-150 yıllık bir geçmişinin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu, Büyükyurt köyümüze ait bir özellik taşıyor. Diğer köylerimizde bunu görmüyoruz. Büyükyurt köyümüz ve yakınları Osmanlı köyleri." dedi.
Ahşap mezarların araştırılmasını isteyen Özcan, şunları dile getirdi:
"Buranın araştırmacılara konu olduğunu düşünüyoruz. Neden ahşap kullanılmış, neden ahşap mezar yapılmış? Ahşap mezarların araştırılmasını istiyoruz. Büyükyurt köyümüzün olduğu bölge, ormanlık ve aynı zamanda yüksek rakımlı bir yer. Oralarda ağaç işleri yoğun."

KİMSE KİME AİT OLDUĞUNU BİLMİYOR

Köy azalarından Osman Çaymaz da kabristandaki ahşap mezarların pelit ağacından yapıldığını, hikayelerinin ve kime ait olduklarının köyde kimse tarafından bilinmediğini belirtti.
Çaymaz, kabristanda ahşaptan yapılmış daha çok mezarlık bulunduğunu ancak zamanla bazılarının tahrip olduğunu anlattı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:02
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