Bu mevsimin vazgeçilmezi Kemik Suyu Çorbası

Bu geçiş mevsiminde vücudumuzun olmazsa olmazlarından olan çorbalarda çeşitlilik her daim fazladır.. Ama biz sizlere kemik suyu çorbasının tarifini evinizde kolayca yapacağınızın garantisini veriyoruz.. Doğal vitamin deposu olan bu çorba özellikle çocuklarınızın büyümesinde ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. Faydasını saymakla bitmeyecek olan kemik çorbası sayesinde hem kemikleriniz güçlenir hem vitamin alırsınız hem de yapımı kolaydır.

Kemik Suyu Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

4 - 5 adet biraz etli dana ya da tercihinize bağlı olarak kuzu kemik,

8 su bardağı içme suyu.

Terbiyesi için;

1 adet yumurta

1 adet limon

1 buçuk yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Sosu için;

Tereyağı

Nane.

Kemik Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?

Kemik suyu çorbası yapılışı zahmetsiz ve kolaydır. Lokantalarda içtiğiniz kemik suyu çorbasını evinizde de rahatlıkla yapabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Malzemelerinin basit olmasının yanı sıra yapımı da oldukça kolay olan bu lezzetli çorbanın yapımı için öncelikle; biraz etli olan kemikleri güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye yerleştiriniz.

Kemikleri normal bir tencerede de kaynatabilirsiniz ama bu kaynama süresinin uzamasına sebep olabilir. Ardından üzerine isterseniz göz kararı ya da 8 su bardağı su ekleyiniz.

Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin.

Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye bırakınız. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız.

Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın.

Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız.

Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz.

Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sostan ekleyebilirsiniz.