Bu meslekte eleman bulunamıyor! Maaşlar uçuşa geçti

Pandeminin ardından Bakıcı bulmakta zorlanan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Sektör temsilcileri, mevcut talebi karşılamakta sıkıntı çektiklerini belirtirken; özellikle Z kuşağının ‘bakıcı’ olarak anılmak istemediğine dikkat çekiliyor. Ocak ayıyla kıyaslandığında bakıcı ücretlerinin yüzde 60 arttığını ifade eden sektör temsilcileri, pandemi nedeniyle kaçak bakıcı çalıştırma oranının da yüzde 100 arttığını söyledi. İstanbul Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Vural Şeker, “Pandemiden önce görüşmeleri istihdam bürolarında yapan aileler, pandemide ofise gelmek istemeyince gayriresmi ev hizmeti veren şirketlerin sayısı da arttı. Kurumsal bir adres vermeden görüşmeleri video konferans üzerinden ya da ailenin evine giderek yapmaya başlayan şirketlerin yasal statüsünü bilmeyen ailelerin mağduriyetleri de katlandı. Kaçak bir firmadan hizmet alan bir aile, mağdur olup o şirketi İŞKUR’a şikayet ettiğinde aileye de izinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet aldıkları için 26 bin 786 TL’lik ceza kesiliyor. Çoğu aile yasal firmadan hizmet almak zorunda olduklarını bilmiyor” dedi.

‘Ev hizmetlerinde boşluk var’

İstihdam sorununa da değinen sektör temsilcileri, özel ev hizmetlerinde çok büyük oranda çalışan ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Evdeki Bakıcım Aile İlişkileri Direktörü Nizam Ali Eriş, “Üniversite mezunları maddi şartları iyi olsa da ‘bakıcı’ sıfatıyla çalışmak istemiyor. Gençler sosyal statü gerekçesiyle öğretmen olarak anılmak istiyorlar” derken; Vural Şeker de “Çocuk gelişimi mezunları ve pedagojik formasyon alanlar, evde çalışmak yerine özel okullarda çalışmayı tercih ediyor, hemşireyse de devlet hastanesinde çalışmaya öncelik veriyor. Anaokulunda asgari ücret alırken, ev hizmetlerinde 8 bin TL maaş alınıyor ancak yine de ev hizmetlerinde müthiş bir boşluk var” değerlendirmesini yaptı.

‘Talebi karşılayamıyoruz’

Sektörde hizmet veren şirketler, kaçak bakıcı çalıştıranlara dikkat çekerken; hizmet alan ailelerse bakıcı bulmakta zorlanıyor. Ocak ayıyla kıyaslandığında bakıcı ücretlerinde yüzde 60’lık artış görülürken, son dönemde yabancı bakıcıların çalışma izninde sorunlar yaşandığı belirtiliyor. “Türkiye’de çalışan yabancı bakıcıların 6 ay önce yüzde 30’unun oturma izni yoksa şu an bu oran, yüzde 60’lara yükseldi” diyen Nizam Ali Eriş, “Pandemiden sonra bakıcı arayanlarda çok büyük bir talep artışı oldu ve talep yüzde 50 arttı ancak talebi karşılama oranımız o kadar artmadı. Bu durumun gelecek yıl itibarıyla düzene gireceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

80 bin lira isteyen de var

Verilen bilgilere göre, ev hizmetlerinde çalışanların maaşları ortalama 7 bin 500-8 bin TL seviyesinde. Ancak 12-13 bin TL’ye dahi bakıcı bulamadığını söyleyen aileler de var. “80 bin TL maaş alan bakıcı da var. Bu seviyedekiler İngiliz bakıcılar; çocuk 5 yaşına geldiğinde 3 dil öğrenmiş oluyor. Şu anda bizim bünyemizde bir tane bu standartlarda bakıcı var. Türkiye genelinde sayıları çok azdır” diyen Eriş, Türkiye’deki yabancı bakıcıların ağırlıklı olarak Türkmenler ve Özbeklerden oluştuğunu ve 600-700 Dolar ücret almak istediklerini söyledi.