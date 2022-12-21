Bu masadan hayır gelmez

Koalisyon Türkiye’sinin karanlık günlerini yeniden hortlatmak için bir araya gelen ve tek ortak paydaBları Erdoğan karşıtlığı olan zillet paydaşları resmen birbirini yiyor. Türkiye’yi yönetmeye talip oldukları halde henüz kendi aralarında bile uzlaşamayan, seçime 6 aydan az kaldığı halde adayını dahi belirleyemeyen düşman kardeşler, kanlı bıçaklı hasım gibi sürekli kavga ediyor.

Kılıçdaroğlu’na: Kazanamazsın

Umut bağladıkları İmamoğlu kamu görevlilerine aleni şekilde küfrettiği için hapis cezası alıyor, mahkemenin kararını sevinçle karşılayan Akşener, Almanya’da bulunan Kılıçdaroğlu’nun dönmesini beklemeden Saraçhane’de CHP adına miting düzenliyor, mitingi sosyal medyadan öğrenen Kılıçdaroğlu, “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” diyerek ortağına kılıç çekiyor, devreye giren İP’li Yavuz Ağıralioğlu “Kılıçdaroğlu İstanbul’da kazanamamıştı” hatırlatmasıyla “kazanacak aday değilsin” iması yapıyor.

İmamoğlu’na fırça daveti

Arkasından dönen dolapların farkında olduğun itiraf eden ve yeniden 6’lı masada ağırlığını sağlamak isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, başına buyruk eden İBB Başkanı İmamoğlu’nu fırçalamak için partisinin grup toplantısına çağırarak, patronun kendisi olduğunu hatırlatıyor. Kavganın masa üstüne taşındığını gören fondaş gazeteciler, anında devreye girerek egoları oy oranlarından büyük olan Ali Babacan’ın DEVA’sı ile Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin ittifakta istenmediğini öne sürüyor. Üst aklın ve küresel şer odaklarının yönlendirmesiyle bir araya gelen zillet bileşenleri arasındaki horoz dövüşünü Akit’e değerlendiren uzmanlar ise “6’lı masadan ülkeye hayır gelmez” görüşünde birleşti.

Seçime kadar dayanmaları zor

Akit’e konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Bu ittifakta bir defa kan uyuşmazlığı var. Birbirlerine benzemiyorlar. En başından beri birbirlerine çalım atmanın, faul yapmanın peşindeler. Sırtlarını döndüklerinde birbirlerinin aleyhinde konuşuyorlar. Akşener, Davutoğlu, Babacan, CHP’yi eleştiriyor. CHP’liler ise ‘bu isimlerden bir şey olmaz’ diyor. ‘Babacan ile Davutoğlu bu ülkeye ne verdi ki biz bunlarla ittifak yapıyoruz’ diyen CHP’liler var. En ilginci de CHP’nin içerisinde CHP’ye ve genel başkanı Kılıçdaroğlu’na muhalefet eden isimler var. İşte İmamoğlu örneği ortada. Çok açık şekilde Kılıçdaroğlu’na ayak oyunları oynuyor. Akşener zaten gittiği her partiyi karıştıran biri. Bu yapının seçime kadar birlikte gitmeleri bile düşük bir ihtimal. Bunlardan bu millete bu ülkeye, bu millete hiçbir hayır gelmez” ifadelerini kullandı.

Akşener’e CHP’yi bölme görevi

Gazeteci Yazar Murat Özer ise, 6’lı masada tam bir kaos düzeni olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Birbirleriyle savaşıyorlar. Kanlı bıçaklı hale gelmiş durumdalar. Bırakın artık 6’lı masanın içerisinde fokurdayan kazanı, her birinin kendi içinde de çok büyük bir kavga var. Allah muhafaza iktidara gelmeleri durumunda Türkiye’yi nasıl bir kaosun beklediğinin açık bir işareti. CHP’de şu anda hem koltuk hem de ideoloji kavgası var. Bir cephe faşist olarak suçluyor, diğeri teröre destek vermekle suçluyor. Meral Akşener ise başlı başına bir doktora tezi olabilir. Ona MHP’yi tasarlama görevi vermişlerdi. Ülkücü hareketi bölmeyi başardı fakat elinde bir şey kalmadı. Ümit Özdağ örneğinde olduğu gibi. Aslında bu sayede MHP’de ciddi bir temizlik yapılmış oldu. Akşener gittiği her yeri bölen biri. Aldığı tüm görevleri artık kim veriyorsa İYİ Parti lideri bunu hakkıyla yerine getiriyor. Şimdi de CHP’yi bölme işlevini vermiş durumdalar. CHP’yi de bölüp parçalara ayıracak ve içinden birkaç parti çıkaracak gibi görünüyor.”