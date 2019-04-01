Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe... Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, aylardır ilaç bulunamadığı, ameliyat yapılamadığı vb. kara propagandalarla hükümete iftiralar atarak saldıran medya organlarından hesap sorulması gerektiğini söyledi.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, 31 Mart seçimleri değerlendirildi. Fatin Dağıstanlı’nın AK Parti’de Erdoğan’dan başka oy alabilecek isim olmadığını savunması üzerine Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı yorumlarda bulundu. Medyanın seçim sürecinde AK Parti’ye karşı uyguladığı kara propagandaya dikkat çeken Karahasanoğlu, ilaçların bittiği, ameliyatların yapılamadığı vb. yönündeki iftiralarla okurlarını yanıltan gazetelerden hesap sorulmadıkça sağlıklı netice alınamayacağını söyledi. Dağıstanlı’nın, kara propaganda yürüten medya sayısının az olduğunu savunması üzerine Karahasanpoğlu, “İftiranın reytingi yüksek olur.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.