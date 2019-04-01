Bu manşetleri atanlardan hesap sorulmadığı müddetçe...
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, aylardır ilaç bulunamadığı, ameliyat yapılamadığı vb. kara propagandalarla hükümete iftiralar atarak saldıran medya organlarından hesap sorulması gerektiğini söyledi.01 Nisan 2019 Pazartesi 14:01
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, 31 Mart seçimleri değerlendirildi.
Fatin Dağıstanlı’nın AK Parti’de Erdoğan’dan başka oy alabilecek isim olmadığını savunması üzerine Ali İhsan Karahasanoğlu, çarpıcı yorumlarda bulundu.
Medyanın seçim sürecinde AK Parti’ye karşı uyguladığı kara propagandaya dikkat çeken Karahasanoğlu, ilaçların bittiği, ameliyatların yapılamadığı vb. yönündeki iftiralarla okurlarını yanıltan gazetelerden hesap sorulmadıkça sağlıklı netice alınamayacağını söyledi.
Dağıstanlı’nın, kara propaganda yürüten medya sayısının az olduğunu savunması üzerine Karahasanpoğlu, “İftiranın reytingi yüksek olur.” dedi.
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