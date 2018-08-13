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Bu mahkemeden adalet çıkmaz

28 Şubat’ta mütedeyyin kesime adeta kan kusturan darbeciler, elini kolunu sallayarak gezerken, mağdurların müdahillik isteklerinin reddedilmesi büyük tepki çekiyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:41
Bu mahkemeden adalet çıkmaz

28 Şubat döneminin mağdurları, darbe dönemine ilişkin yürütülen davanın beraat eden ve haklarında müebbet hapis cezası verildikten sonra bile tutuksuz yargılanan sanıkların peşini bırakmıyor. 28 Şubat döneminde jandarma astsubayı olarak görev yapan Hüseyin Erişir de mağdurlardan biri olarak Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz ederek, dosyanın İstinaf Mahkemesi’nde (Bölge Adliye Mahkemesi) yeniden incelenmesini istedi. 

EŞİNDEN BOŞANMASINI İSTEDİLER

Erişir, astsubay olduğu dönemde eşinin de öğretmen olarak görev yaptığını, dini inançları gereği giyindiğini anlattığı dilekçesinde, komutanları tarafından baskı gördüğünü ve eşinden boşanmaması halinde ordudan atılacağının bildirildiğini anlattı.

Erişir avukatı Mehmet Fatih Algül aracılığı ile mahkemeye verdiği istinaf dilekçesinde, “28 Şubat sürecinde müvekkil Hüseyin Erişir Jandarma Astsubay olarak görev yapmaktadır. Eşi Hikmet ise öğretmen olarak görev yapmıştır. Müvekkil Hüseyin Erişir dava konusu süreç içinde eşinin inancı gereği tercih ettiği giyim kuşamı nedeniyle sürekli komutanlarından baskı görmüştür. Gördüğü baskı öyle bir noktaya gelmiştir ki müvekkiller aile bütünlüğü içinde yaşama imkanı bulamadıkları gibi türlü baskılar üzerlerinden hiç inmemiştir. En son çareyi hukuken boşanmakta bulmuşlardır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTEN SONRA YUVASINA KAVUŞABİLDİ

Ankara’da görülen davaya katılmak istemesine rağmen mahkeme tarafından talebi reddedilen Erişir’in avukatı Algül dilekçesinde, “28 Şubat davası olarak tebarüz etmiş olan davada müvekkiller adına davayı takip etmek için vekalet sunulmuştur.

Aynı zamanda dava konusu suçtan müvekkiller zarar gördüğü için müşteki sıfatıyla davaya katılma talebinde bulunulmuştur. Ancak yerel mahkemece katılma isteminin, müvekkillerin suçtan zarar gördüklerine dair belge ibraz etmedikleri gerekçesi ile reddine karar verilmiştir” ifadeleriyle anlatıldı.

Mahkemeye verdikleri belgelerin arasında boşanma davası dilekçesinin de bulunduğu belirtilerek, “Gercüş Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1998/55 E. 1998/85 K. sayılı boşanma davasını 22/09/1998 tarihinde açmıştır. Açtığı boşanma dava dilekçesinde de açıkça inançlarını yaşama noktasında baskı gördüğünü beyan etmiştir. Bu boşanma gerçekleşmeseydi, müvekkil görevinden ihraç edilecekti. Çareyi hukuken boşanmak ve boşanma ilamını ilgili komuta birimine vermekte bulmuştur. Ancak bu suretle görevine devam etme imkanı bulmuştur. Bu arada; hukuken eşinden boşanmış olması nedeniyle ailesinden ayrı bir ikamet edinmek zorunda kalmış, aile bütünlüğü parçalanmıştır. Öyle ki aylarca çocuklarını göremediği olmuştur. Emeklilik şartları oluşur oluşmaz emekli olmuştur. Eşiyle tekrar 21/09/2011 tarihinde resmi nikah yaparak evlenmiştir” bilgilerine yer verildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:41
  1. 28 Şubat
  2. Hüseyin Erişir
  3. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. İstinaf Mahkemesi
  5. Mehmet Fatih Algül

YORUM YAZ

  • cihadcihad2 sa önce
    hani icradan satılık duyuruları varya aha tam ona göre bi örnek örümcek ağına dolanmış hakimleri icrayla satalım bi işe yaramıyolar bakalım alıcısı çıkarmı çıkmazsa taşocaklarına gönderelim yıllardır aldıklarını çalışarak geri versinler bari o makamı işgal ettikleri içinde bütün malvarlıklarını donduralım hatta dağıtalım niye donduruyoruz ki. bi darbe olsa bunların hiçbiri kalkıpda mazlumun yanında durmaz gücün yanında dururlar o güç bu ülkede millet lakin onlara göre güç para bu yüzden bunları parayla boğalım
  • hercaihercai2 sa önce
    Adalet cikmaz evet, nedeni ise bu adamlarin hepsinin Sabetayist Yahudi olmalarindandir! Baro baskanlari dahil yahudi! Adamlar bizim turk ve musluman isimleriyle aramizda, farkinda degiliz!
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Bağımsız yargı mı olur? Bağlayın o zaman...Hesap sorun...Falan.
  • vahapzadevahapzade2 sa önce
    fırsatını bulsalar yine darbe yaparlar islam karşıtlığı sinelerine işlemiş bunlara sahip çıkan destek veren göz yuman her kim olursa olsun huzuru mahşerde rabbim cennet kokusu nasip EYLEMESİN bu vatan hayinlerine islam düşmanlarına
  • sancarsancar2 sa önce
    adalet diye yürüyüş düzenleyin. gülüyordunuz. men dakka dukkka mı birşey vardı her zaman söylediğiniz.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    akp hala adaletin içini temizleyemedi. hala fatöşçü leşçiler var ve tc adaleşine hiç güvenmiyoruz.
  • Alper İslamoğluAlper İslamoğlu2 sa önce
    Dönemin bir numaralı siyasi aktörü saadetçiler nerdeler niye itiraz etmiyorlar? Siyaset, ilke ve ahlak ilişkisi birbirinden tamamen kopmuş durumda.
  • KARTALKARTAL2 sa önce
    O 28 Şubatcı Darbeciler ise ellerini kollarını sallayı sallayı geziyorlar. Lanet olsun sizin adaletinize.
  • İbrahimİbrahim2 sa önce
    Gizli bir el bu ulusalcı zihniyeti koruyor galiba.
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