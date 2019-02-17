0553 313 94 23

Bu mahallede alışverişler İngilizce yapılıyor, selamlar İngilizce veriliyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Alçık Mahallesi'nin ileri yaştaki sakinleri kitaplardan ve zamanında petrol aramak için bölgeye gelen yabancı şirket çalışanlarından öğrendikleri İngilizce ile günlük hayatlarını sürdürüyorlar.

17 Şubat 2019 Pazar 15:38

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin 130 haneli ve 700 nüfuslu Alçık Mahallesi'nin sakinleri, Türkçe, Kürtçe ve Zazacanın yanı sıra petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizce konuşmayı da öğrendi. Zamanla İngilizce konuşmayı bilenlerin sayısının azaldığı mahallenin sakinleri, İngilizce kursu açılmasını istiyor.

"Unutmamak için İngilizce konuşarak selamlaşıyoruz"

Sadece ileri yaştaki kişilerin İngilizce konuşabildiği mahallede vatandaşlar, yabancı dil kursu açılmasını istiyor. Unutmamak için İngilizce konuşarak selamlaşan ve alışveriş yaparken bu dili kullanan mahalle sakinleri, çocuklarının da İngilizceyi öğrenmesi için yetkililerden yardım istedi.

"Bu köyde dört dil konuşuluyor"

Şu an inşaat sektöründe çalışan Ali Oğul (52), İngilizceyi petrol arama şirketlerinin yabancı çalışanlarından öğrendiklerini, ardından da kitaplarla geliştirdiklerini belirterek, sismik petrol arama şirketlerinde değişik firmalarla çalıştık. Kendimizi daha da ilerlettik. Ondan sonra normal şekilde değişik pozisyonlarda çalıştık. Köyün çoğunluğu genelde sismik petrol arama şirketlerinde sondaj kulelerde çalıştı. Şimdi hala çalışanlar da var. Bu dili unutmamak için zaman zaman kendi aramızda İngilizce konuşuyoruz. Karşılaştığımız zaman merhabalaşıyoruz. Zaman zaman yine kitap açıyoruz, yabancı televizyonları izliyoruz. Bu köyde toplam 4 dil konuşuluyor. Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Zazaca dedi.

"İngilizce kursu açılsın istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Hacı Berat Oğul (55) ise vatandaşların petrol arama şirketlerinde çalıştığını ifade ederek, Yabancı elemanlarla çalıştığımız için yavaş yavaş öğrendik. Çocuklarımıza da öğretiyoruz diye konuştu.

Tarımla uğraşan Mehmet Ali Kızıl (56) da mahalleye İngilizce kursu açılmasını isteyerek, şunları söyledi

İngilizceyi çok güzel konuşuyorum. Yazma konusunda biraz sıkıntımız var ama o kadar değil. 1982'den 2015'e kadar çalıştım. Sigortalı çalıştım ama emekli olmam için primlerim yetmiyor. Çocuklara öğretmeye çalışıyoruz ama çocuklar da pek kulak asmıyorlar. Yetkililerden köyde bizim çocukların gideceği bir İngilizce kursu açmalarını ve belediye otobüsü istiyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:38
  1. Hacı Berat Oğul
  2. Mehmet Ali Kızıl
  3. İngilizce kursu
  4. Türkçe
  5. İngilizce
  6. Kürtçe
  7. Zazaca
  8. Ali Oğul
  9. sismik petrol arama şirketleri
  10. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates kampanyası
    1. Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates..
    2. Gençlik ve Spor Bakanlığından pilates..
    3. Karabük’te fuhuş operasyonunda 7..
    4. Maliki'nin İran'a karşı ABD'ye..
    5. Öğretmen çift 40 yıl biriktirdikleri..
    6. Viranşehir’deki bombalı saldırıda..
    7. Karaköprü Belediyespor Körfez’i rahat..
    8. İyi Partili Ekinci’den birliktelik..
    9. AK Partili Kılıç: “Handan Hanım’a..
    10. Narkotik polisi sokak satıcılarına göz..
    11. Rusya'dan skandal Venezuela kararı!..
    12. Engelleri aşıp basketbolla hayata..
    13. ABD: “Suriye’den çekilme adım adım..
    14. Ayvalık’ta engelli istihdamı projesi..
    15. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    16. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    17. İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye..
    18. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve..
    19. Süper Lig'de kahreden olay! Ölüm..
    20. Irak ile ticaretimizde yeni dönem
    21. Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon
    22. Başkan Öz: “AK Parti’nin milletten..
    23. 80 bin liralık kabloları çaldılar
    24. Rashad Muhammed’in acı günü
    25. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    26. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    27. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    28. Mahkemeden skandal karar! Darbe..
    29. 1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü..
    30. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması