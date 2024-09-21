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Gündem Bu magandalık son bulsun artık! Cehaletin faturası minik Nisa’ya çıktı
Gündem

Bu magandalık son bulsun artık! Cehaletin faturası minik Nisa’ya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 15:44:00 -
Bu magandalık son bulsun artık! Cehaletin faturası minik Nisa’ya çıktı

Muş’ta yaşayan 7 yaşındaki Nisa, düğün konvoyundaki bir magandanın silahından çıkan kurşun nedeniyle hayatını kaybetti.

Muş'ta bir düğün konvoyu sırasında yaşanan talihsiz olay, büyük bir üzüntüye neden oldu. Düğün kutlamaları sırasında konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti.

 

Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi.

Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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