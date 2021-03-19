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Gündem Bu listede yapmadıkları hiçbir şey yok! Sözcü tayfası bilinçaltında suçlarını itiraf etti
Gündem

Bu listede yapmadıkları hiçbir şey yok! Sözcü tayfası bilinçaltında suçlarını itiraf etti

Öğrenci andının kaldırılmasını hazmedemeyen Sözcü, "Türk'üm diyebilseydiniz PKK olmazdı" ifadesine yer verdi. Sözcü'nün komik yazısını yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kürtlere dışkı yedirerek zorla "Türk'üm!" dedirtenlerin PKK'ya neden olduğunu, ayrıca Sözcü zihniyetinin bugün AK Parti'yi devirmek için PKK ile işbirliği yapacak duruma geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 12:45:00 -

Danıştay'ın öğrenci andı hakkında verdiği karar, Mustafa Kemal sömürücüleri ve kafatasçıları rahatsız etti. Ellerinde ırkçılık yapmaktan başka koz olmayan güruh, andın kaldırılmasını akılalmaz gerekçelere bağlamaya başladı.

Sözcü bugün gazetenin birinci sayfasından yayınladığı bir yazıda, "Türk'üm diyebilseydiniz PKK olmazdı, Doğruyum diyebilseydiniz yolsuzluk olmazdı, Çalışkanım diyebilseydiniz açlık olmazdı, Küçükleri koruyabilseydiniz tacizler olmazdı, yurdu, milleti çok sevseydiniz fabrikalar satılmazdı, siz zaten ant içmeyin" ifadelerine yer verdi.

Bu komik ifadelerin ardından Sözcü ters köşe oldu. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Sözcü'nün bu yazısı da masaya yatırıldı. Karahasanoğlu, Kürtlere de zorla "Türk" dedirtildiği ve Kemalist hükümetlerin ırk konusunda yıllarca halka baskı yaptığı için bugün PKK'nın destek bulabildiğini söyledi.

Murat Alan da, FETÖ gibi Sözcü'nün de kendi içindeki pislikleri karşısındakine atmaya çalıştığını söyledi.

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Yorumlar

Resat

Aceleci hırsız ev sahibini sasirtirmis. Şecaat eylerken Mert i kipti Sirkatin söyler. Anlamını öğrenmek sizler için biraz zor olacak ama olsun, tam oturuyordu ondan bunu yazdım.
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Mehmet

Yahudi gazetesi sözcü
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