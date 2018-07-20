Bu liste hesapları altüst edecek

EKONOMİ SERVİSİ

Washington yönetimi, yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak 200 milyar dolarlık Çin menşeli 5 bin ürünü açıkladı. Yaptırımdan telefon, tablet ve lap top gibi dijital ürünler de payını alıyor. Bu ürünlerin fiyatının artacağı, Türkiye gibi ithalatçı ülkelerde talebi aşağı çekeceği öngörülüyor.

İTHALATIMIZ 23 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Türkiye’nin Çin ile ticareti 26 milyar 307 milyon doları aşıyor. İhracat 2 milyar 936 milyon dolar, ithalat 23 milyar 371 milyon dolar seviyelerinde. İthalatta akıllı telefon, lap top, tablet, optik okuyucu ve yazıcı başı çekiyor.

TÜKETİM MADDELERİ DE YAPTIRIMA DAHİL

ABD’nin ek vergileri sebzeler, meyveler, doğal ve kimyasal mineraller ile tütün mamullerini de vuruyor. Bu durum pek çok ülkenin aleyhine.

TALİMAT TRUMP’TAN

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile ticaret savaşında önemli bir viraja girildiğine işaret etti. Lighthizer, rakamlar eşliğinde şunları açıkladı:

“ABD tarafından ilk aşamada 34 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 tarife uygulandı. Çin, ABD’yi 34 milyar dolarlık Amerikan ürününe tarife getirerek misilledi ve 16 milyar dolarlık ürüne daha tarife uygulamakla tehdit etti. Başkan Trump, Çin’in hiçbir kanuni dayanağı ve açıklaması olmayan bu misillemesine karşılık 200 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 10 vergi konulması talimatını verdi.”

BÜYÜMEYİ SINIRLAYACAK

Ticaret savaşı büyüme oranlarını aşağı çekecek gibi görünüyor. IMF 2018 büyüme tahminini yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e indirdi. Kurum, “ABD’nin koyduğu gümrük tarifeleri ve ticari ortaklarının misillemeleri gerilimi artırdı. Bu durum toparlanmayı rayından çıkarabilir ve orta vadeli büyüme görünümünü bastırabilir” uyarısını yaptı.

Ek vergiler Çin’in büyümesini sınırladı. Bu durum dünyayı derinden sarsacağı savunuluyor. Çünkü küresel büyümenin üçte biri Çin ekonomisinden geliyor.

SAVAŞ BÜYÜYOR

Trump, Çin’in yeniden misilleme yapması durumunda tarife getirilecek toplam ürün değerinin 550 milyar doları bulabileceğini dile getirmişti. Trump’ı tarihin en büyük ticaret savaşını başlatmakla itham eden Pekin yönetimi ise ABD’nin adımlarına karşılık vermekte kararlı.

Bu işin kazananı kim olacak?

ABD ile Çin, Trump’ın 23 Mart’ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, bu yaptırıma nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarifeyle cevap verdi.

Washington yönetimi 22 Mart tarihinde de Çin’in ABD’li şirketlerin dijital ürünlerini ve fikri haklarını ele geçirme girişimlerinden ötürü 50 milyar dolar değerinde bini aşkın ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini deklare etti.

Pekin yönetiminin, ABD’nin Çin’i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. ABD’den ithal edilen 50 milyar dolarlık 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi konulacağı duyuruldu.

Trump, 18 Haziran’da Çin’in daha evvel açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Takvimler 6 Temmuz’u işaret ettiğinde Washington yönetimi, Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar değerinde 800’ü aşkın ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Pekin yönetimi, Trump’ın tüm tehditlerine rağmen ABD’nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının anında yürürlüğe girdiğini beyan etti.

Washington yönetiminin Çin’den gelen misillemeye cevaben 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünü açıklaması ticaret savaşını kartopu gibi büyüttü.

TÜRKİYE KÂRLI ÇIKAR

ABD-Çin ticaret savaşının Türkiye’nin yararına olabileceği savunuluyor. Ünlü yatırım gurusu Mobius, Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin savaştan kârlı çıkabileceğini vurguladı. Mobius, bu ülkelerin para birimlerinin değerinin artacağını öngördü.