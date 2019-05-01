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Bu laleyi koparmanın bedeli çok ağır

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve koruma altındaki Manisa Lalesi'ni koparanlara 60 bin lira para cezası kesilecek.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:51
Bu laleyi koparmanın bedeli çok ağır

Koruma altındaki endemik bitkilerden Manisa Lalesi'ni koparanlara 60 bin 163 lira para cezası kesilecek.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa Lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı. Biyolojik kaçakçılığa karşı korunması için tedbir alınan, Türkiye'ye özgü lalenin görüntülenmesi için Manisa Valiliği tarafından kentteki gazetecilerin, fotoğrafçıların ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ile Spil Dağı Milli Parkı'na giden gazeteciler, fotoğraf tutkunları ve fotoğraf kursu öğrencileri, ender görülen Manisa lalelerini görüntüledi.

"Bizlerin görevi"

Vali Ahmet Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın sanayisi ve tarımı ile öne çıkan bir şehir olduğunu, bunun yanında da Spil Dağı Milli Parkı gibi önemli değerleri bulunduğunu söyledi.

Spil Dağı'nın Manisa'ya özgü endemik bir türün doğal yetişme alanı olduğunu vurgulayan Deniz, "Manisa Lalesi, Türkiye'nin önemli bir güzelliği. Önemli olan bu güzelliğe sahip çıkmak, korumak, kollamak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bu da bizlerin görevi. Doğamıza, tabiatımıza ve ülkemizin değerlerine sahip çıkacağız. Manisa Lalesi, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile koruma altında. Bu laleye zarar verenler tespit edildiğinde 60 bin 163 lira ceza uygulanacak." diye konuştu.

Foto safariye katılan gazeteci Aykut Yeniçağ da yılda bir kez açan çiçeği fotoğraflamaktan büyük keyif aldığını belirtti.

Hediye edilen kitaplar okundu

Fotoğraf kursu öğrencilerinden 11 yaşındaki Tuğba Nur Erbaş ise "Laleler bana canlı çiçek fotoğrafları çekimleri için ilham veriyor. Bu çiçekler koruma altında, bu yüzden buraya gelenlerden ricam, çok dikkatli olsunlar lalelere zarar vermesinler." dedi.

Etkinliğe katılanlar, program sonunda "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında Vali Deniz'in hediye ettiği kitapları okudu.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 16:51
  1. Manisa Lalesi
  2. endemik bitki
  3. Spil Dağı Milli Parkı
  4. biyolojik kaçakçılık
  5. Manisa Valiliği
  6. Manisa Valisi Ahmet Deniz
  7. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak
  8. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu
  9. Tuğba Nur Erbaş
  10. Aykut Yeniçağ

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