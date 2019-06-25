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Bu kuzu öyle bir fiyata satıldı ki, fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

Bursa’da ağalık müzayedesinde bir kuzu 25 bin liraya acılıcı buldu.

25 Haziran 2019 Salı 09:14
Bu kuzu öyle bir fiyata satıldı ki, fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

Bursa’da ağalık müzayedesinde bir kuzu 25 bin liraya acılıcı buldu.


Büyükorhan ilçesinin Yenice köyünde köy ağalığını almak için zenginler kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen yarışta müzayedeyeçıkan kuzuya 25 bin lirayla en fazla parayı veren Belçikalı lakaplı Hacı Mehmet Varsak sahip oldu.


Yenice Köyü Gençlik Derneği Başkanı Serdar Taş, ’’Köyümüz tarihinde çok eskiden beri köy hayırları oluyordu. Kırsaldan şehirlere göç başladıktan sonra bu geleneklerimiz kaybolmaya başladı. Bizler gençlerimizle birlikte tekrardan bu gelenekleri yaşatmaya karar verdik. Köy hayırları insanlar arasında kaynaşmaya, komşuluğun güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Yıllardır köyümüzde de her hayırda köy ağalığı yarışı oluyor. Bu sene köy ağamız Hacı Mehmet Varsak ağabeyimiz olmuştur. Bu kültürleri yaşatmak çok önemlidir, bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarmak bizim görevimizdir” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:14
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