Bu kür ile saçlarınız 2 haftada uzuyor!

Patates içerisinde bulunan A, B ve C vitaminleri sayesinde saçınız için gerekli olan bütün vitamin ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Saçlarınız çok kuru ve çok dökülüyorsa patates saçınıza oldukça iyi gelecektir.

Malzemeler

- 5 adet patates

- Su

- Tülbent

Saç bakım ürünlerine yüklü miktarda para harcamak yerine sizinle paylaşacağımız 2 haftada saçları uzatan kür tarifini deneyebilirsiniz.

Nasıl Hazırlanır?

Patatesleri iyice yıkayıp tek tek soyun.

Daha sonra patatesleri blendere atabilir veya rendeleyebilirsiniz.

Kıvamı koyu gelince içerisine su ilave edin.

Daha sonra karışımı tülbent yardımıyla süzün.

Nasıl Kullanılır?

Bir parça pamuk yardımıyla saç diplerinize bu karışımdan sürerek iyice yedirin.

Daha sonra patates suyunu saç uçlarına da yedirerek bu şekilde 20 dk bekletin.

20 dk sonunda saçınızı şampuanlamadan durulayın.

Vermiş olduğumuz patates kürünü haftada bir ya da iki kez saçlarınıza uygulayabilirsiniz.