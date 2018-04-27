Bu kür ile basen ve göbek yağlarınız hızla erisin
Her kadının şikayetçi olduğu basen ve göbek yağlarından, mutfağınızdaki malzemelerle kurtulabilirsiniz. Çünkü sirke, içerisindeki maddeler sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır.27 Nisan 2018 Cuma 15:38
Özellikle egzersiz ve diyet uygulayanların kullandığı bu kür, bölgesel olarak zayıflamanızı sağlar. İşte basen ve göbek yağlarını eriten kür tarifi:
MALZEMELER:
-1 bardak ılık su
-1 tatlı kaşığı bal
-2 tatlı kaşığı sirke
HAZIRLANIŞI:
Suyun içerisine bal sirkeyi ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız kürü günde üç kez ve yemeklerden önce tüketin. Düzenli tükettiğiniz takdirde basen ve göbek bölgenizdeki yağların azaldığını göreceksiniz
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