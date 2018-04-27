Bu kür ile basen ve göbek yağlarınız hızla erisin

Özellikle egzersiz ve diyet uygulayanların kullandığı bu kür, bölgesel olarak zayıflamanızı sağlar. İşte basen ve göbek yağlarını eriten kür tarifi:

MALZEMELER:

-1 bardak ılık su

-1 tatlı kaşığı bal

-2 tatlı kaşığı sirke



HAZIRLANIŞI:

Suyun içerisine bal sirkeyi ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız kürü günde üç kez ve yemeklerden önce tüketin. Düzenli tükettiğiniz takdirde basen ve göbek bölgenizdeki yağların azaldığını göreceksiniz