Türkiye, gizli tanık ifadeleriyle devleti ve siyasileri hedef alan çete soruşturmasını tartışırken, Milliyet gazetesi yazarı Belma Akçura'dan kumpaslara dair dikkat çeken bir yazı geldi. Akçura, "Siyasi rekabetin olduğu her yerde kumpaslar da var oldu" dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye medyası son bir haftadır bir çete soruşturmasında gizli tanık ifadeleriyle devleti ve bazı siyasileri hedef haline getirmeyi amaçlayan bir kumpası tartışıyor. Öyle ki; dosyaya sonradan yerleştirilen bazı siyasi isimler, gizli tanığın yurtdışına kaçırılması, emniyet mensuplarına uzanan tutuklamalar kumpası doğrular nitelikte. Peki bu kumpas kime karşı, niye yapıldı? Emniyet içi bir hesaplaşma mı? Yoksa devlete yönelik bir darbe hazırlığı mı?

Bu sorunun yanıtı sürdürülen soruşturmalarla zaman içerisinde netlik kazanacaktır. Ama burada asıl mesele hemen her dönemde birtakım soruşturma ve davaların seyrini değiştiren, hakikati karartıp, toplumu manipüle etmeyi amaçlayan kumpaslara maruz kalınması.

(...) Siyasi kumpaslar, tarihin her döneminde ve farklı coğrafyalarda da görülmekte. Geçmiş çağlardan günümüz modern demokrasilerine kadar, siyasi rekabetin olduğu her yerde kumpaslar da var oldu. Bugün küresel dünyada sosyal medya platformları da siyasi kumpasların yeni aracı haline getirildi. Sahte hesaplar, botlar ve manipülatif içeriklerle birçok siyasetçi hakkında yanıltıcı bilgiler yayan “kumpas çeteleri” oluştu. Yoksa hukukta, adalet dediğimiz şey domino taşları gibidir; tek bir vuruşa bakar… Birini yıktınız mı hepsini yıkarsınız… (...)"

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