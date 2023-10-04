Bu küçük kız herkesi gülümsetti
Derste uyuyor numarası yapan küçük kızın komik halleri kameraya böyle yansıdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-kucuk-kiz-herkesi-gulumsetti-62861
Bir ilimizde 'Ya Allah bismillah' deyip sondajı vurdular! Yerin altından fışkıracak diye herkes bekliyor
220 yıllık dev şirket iflas etti! 'Enerji maliyetlerini artık karşılayamıyoruz' diyerek havlu attılar
Derste uyuyor numarası yapan küçük kızın komik halleri kameraya böyle yansıdı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bu-kucuk-kiz-herkesi-gulumsetti-62861
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23