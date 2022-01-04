Bu konu çok ihmal ediliyor! İşte sosyal medyadaki büyük tehlike

Yeni Akit ANKARA

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, son zamanlarda vazgeçilmezler arasına giren sosyal medya ve uygulamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Sosyal medya özellikle çocuklar ve gençlerin vazgeçilmezi haline geldi. Doğru kullanımda fayda sağlayabilecek bir araç iken, yanlış ve art niyetli kullanımlarda ruhsal ve diğer alanlarda zararlı olabilecek bir tehlike haline gelebilir. Sosyal medyada hiçbir kuralın, kaidenin veya ölçünün olmaması her türlü yıkıcı, bölücü, cinsel istismara açık, şiddeti yaygınlaştırıcı hale gelebilir. Tek tek bunu kontrol etmenin ne kadar zor olduğu da bir gerçektir. Elbette eğitim, yönlendirme, anlatma önemlidir fakat yeterli değildir. Milli, manevi değerlerimizin zedelenmemesi ve ülke çıkarlarının korunması için yayınlara, paylaşımlara karşı sosyal medya uygulayıcılarının mutlaka kayıt altına alınması, gerekli denetimin yapılması şarttır.” ifadelerine yer verdi.