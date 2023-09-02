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Gündem Bu klozetin özellikleri "Yok artık" dedirtti! İşte teknolojinin geldiği nokta
Gündem

Bu klozetin özellikleri "Yok artık" dedirtti! İşte teknolojinin geldiği nokta

Yeniakit Publisher
2023-09-02 11:33:00 -
Bu klozetin özellikleri "Yok artık" dedirtti! İşte teknolojinin geldiği nokta

Tuvalette hijyen son derece önemli. Pek çok hastalığın klozetlerden bulaştığı düşünüldüğünde devrim niteliğindeki bu klozet pek çok kişi için vazgeçilmez olabilir. "Nedir bu klozetin özelliği?" derseniz, hemen yanıtlayalım: Dışkı izi bırakmıyor.

Tuvalette hijyen son derece önemli. Pek çok hastalığın klozetlerden bulaştığı düşünüldüğünde devrim niteliğindeki bu klozet pek çok kişi için vazgeçilmez olabilir. "Nedir bu klozetin özelliği?" derseniz, hemen yanıtlayalım: Dışkı izi bırakmıyor.

"Aşınmaya dayanıklı süper kaygan sifonlu klozet" Çinli bilim insanları tarafından geliştirildi. Bu klozet dışkının yapışmamasını sağlayan son derece kaygan bir klozet. Wuhan şehrinde yer alan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar 3D yazıcı teknolojisiyle bu klozeti tasarladı. 

Normal klozetlerden daha küçük

"Aşınmaya dayanıklı süper kaygan sifonlu klozet" (abrasion-resistant super-slippery flush toilet -ARSFT) adı verilen model tasarım, gerçek bir klozetten 10 kat daha küçük.  

Bilim insanları çalışmada maya, yerfıstığı yağı, su ve Japon yemeği misoyu karıştırarak ürettikleri yapay dışkılarla klozeti test etti. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Testlerde, yapay dışkının klozetin yüzeyinden hiç iz bırakmadan kayıp gittiği görüldü.

Araştırmacılar deneyde çamurlu su, süt, bal, pirinç lapası ve nişastalı jelleri de kullandı. 

Aşınmaya dayanıklı

Çalışmayı yöneten Yike Li, klozetin aşınmaya dayanıklı özelliğini çok uzun süre koruyabildiğine de dikkat çekti. Li, zımpara ve bıçakla hasar vermeye çalıştıklarında bile klozetin yüzeyindeki kayganlığın sağlam kaldığını belirtti.  

Bilim insanı, bu sağlamlığın sudan kaçınan moleküllerin bulunduğu hidrofobik kum ve plastik parçaların yer aldığı bir karışımla elde edildiğini söyledi. Bu maddeler, 3D yazıcının da yardımıyla işlenerek klozeti dayanıklı hale getirdi. Kayganlaştırıcı jeller sayesinde de dışkının klozete yapışması engellendi.

 

 

 

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