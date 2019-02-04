Bu kitabın yeri kütüphane değil

Çocukların zihin dünyasını alt üst edecek ifadelerle bezeli kitaplar okul kütüphanelerine kadar girmiş durumda. MEB’in ilkokul öğrencileri için tavsiye kitap olarak belirlediği, ilköğretim kütüphanelerinde başucunda tutulan Ömer Seyfettin’in “Bomba” adlı kitabının hemen her sayfasının müstehcen ifadelerle bezeli olduğu belirlendi. Alkol güzellemelerinin de yapıldığı kitapta yer alan cümleler, alıntı yaparken dahi hicap duyduğumuz türden...

MEB’in ‘tavsiye eser’i olarak okullarda

“Bomba” kitabı, Osmanlı’yı uçuruma sürükleyen İttihat ve Terakki (İT) Cemiyeti üyesi olanÖmer Seyfettin’e ait. İT’le olan bağından dolayı parlatılan ve hikayeleri Türk edebiyatında öne çıkarılan Ömer Seyfettin’in Bomba’sı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.10.1982 gün ve 6545 sayılı yazısıyla “uygun” görülürken, 3370 sayılı Tebliğler Dergisi ile yayınlanan yönergeye göre öğrencilere tavsiye ediliyor. 8-9 yaşındaki çocukların okuması için ilköğretim kütüphanelerinde bulunduran 50 sayfalık kitap günümüzde Berikan Yayınevi, Gönül Yayıncılık, İnkılap Kitapevi gibi yayınevleri tarafından basımı yapılarak piyasaya sürülüyor.

Erotik dergi değil, öğrenci kitabı...

Müstehcen diyaloglarla bezeli kitapta esir düşen bir kadının kocasıyla yaşadığı olaylar üzerinden ahlaksız söylemlere yer veriliyor ve alkol güzellemeleri yapılıyor.

Öğrenci velilerinin tepkisini çeken kitabın 8. sayfasında, “Geniş omuzları, kabarık göğüsleri giysilerinin altından taşmak istiyor gibiydi. Alevlerle aydınlanan eteklerinin altındaki kalın bacaklarından sonra ayakları pek küçük ve nazik kalıyordu. Gebelik onu daha güzelleştirmiş, daha nefis ve mükemmel bir kadın yapmıştı” deniliyor. 10. sayfada, “Boris, kolunu Magda’nın beline, kalçasının üzerine koydu. Onu kucağına çekti, oturttu. Dudaklarından öptü. Boris diğer eliyle karısının kabarık memesini tuttu. Bütün avucunu dolduran bu yumuşak ve nefis kabarıklığı yavaş yavaş, dalgalandırarak sıktı” cümleleri bulunuyor.

Sayfa sayfa müstehcenlik ve alkol

Küçücük çocuklara okutturulan Bomba kitabının 11’inci sayfasında, “Genç kadın iri ve çıplak bacaklarını kocasının güçlü bacaklarına dolaştırdı. Sıktı.”, 16’da, “Kocasının bacaklarını sıkan dolgun bacakları gevşedi. Dudaklarından öpmeye başladı” yazıyor.

Müstehcenlik ve alkolün eksik olmadığı Bomba isimli kitabın 39-40’ıncı sayfalarında, “Artık Raçof onun taze yanaklarından bol bol öpüyordu. Kadeh kadeh içiyor ve tekrar tekrar öpüyordu. Arkadaşlarına: -Siz de meze alınız, be!.. dedi. Cansız bir yumak gibi Magda’yı onların kucağına attı. Bu iki kuvvetli herif bu nefis kadına yapıştılar. Bir tanesi eteklerini kaldırmak istiyordu. Diğeri daha fena sarhoştu. Dişleriyle, avucunun içinde tuttuğu bu güzel başın yanağını ısırmıştı” deniliyor.

Çocuklara bunları okutturuyorlar

Okullarda öğrencilerin körpe dimağlarına sunulan kitabın 42. sayfası ise şöyle: “-Kaptan, dedi, eteklerini kaldırsın, öyle oynasın. Bacaklarını görelim... Raçof, Magda’ya döndü: -Haydi Magda, bunu da yap! Bacaklarını görsünler! Artık gidelim, Boris’ini gönderelim.” 43’üncü sayfada ise şu çirkin sözler bulunuyor:

“Haydutlar coştular. Kaptan daha şiddetle ve istekle çalmaya başladı. Diğerleri yerlerinde oturamıyorlar, bu beyaz ve dolgun bacaklara, onların atılışlarındaki şehveti cazip, tahrik eden hareketlere bakarak birbirinin boynuna sarılıyor, itişiyor, kakışıyorlardı.”

Bir rezil kitap da 100 Temel Eser’de

Okullara kadar taşınan ahlaksız kitaplara Akit, daha önce de dikkat çekmişti. MEB’in belirlediği “100 Temel Eser” arasında bulunan ve okullarda sınav konusu yapılan Refik Halid Karay’ın Memleket Hikayeleri kitabında birçok müstehcen ifadenin yer aldığı, hoca karakterlerinin sahtekar bir dolandırıcı olarak yansıtıldığı, imamlar hakkında ‘zinacı’ algısının oluşturulduğu saptanmıştı.