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Bu kitabın yeri kütüphane değil

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu kararıyla 36 yıldır ilkokul öğrencileri için tavsiye kitap olarak sunulan, ilköğretim kütüphanelerinde başucunda tutulan Ömer Seyfettin’in “Bomba” adlı kitabında çocukların zihin dünyasını altüst edecek müstehcen ifadelerin yer aldığı belirlendi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:50
Bu kitabın yeri kütüphane değil

Çocukların zihin dünyasını alt üst edecek ifadelerle bezeli kitaplar okul kütüphanelerine kadar girmiş durumda. MEB’in ilkokul öğrencileri için tavsiye kitap olarak belirlediği, ilköğretim kütüphanelerinde başucunda tutulan Ömer Seyfettin’in “Bomba” adlı kitabının hemen her sayfasının müstehcen ifadelerle bezeli olduğu belirlendi. Alkol güzellemelerinin de yapıldığı kitapta yer alan cümleler, alıntı yaparken dahi hicap duyduğumuz türden...

MEB’in ‘tavsiye eser’i olarak okullarda

Bomba” kitabı, Osmanlı’yı uçuruma sürükleyen İttihat ve Terakki (İT) Cemiyeti üyesi olanÖmer Seyfettin’e ait. İT’le olan bağından dolayı parlatılan ve hikayeleri Türk edebiyatında öne çıkarılan Ömer Seyfettin’in Bomba’sı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.10.1982 gün ve 6545 sayılı yazısıyla “uygun” görülürken, 3370 sayılı Tebliğler Dergisi ile yayınlanan yönergeye göre öğrencilere tavsiye ediliyor. 8-9 yaşındaki çocukların okuması için ilköğretim kütüphanelerinde bulunduran 50 sayfalık kitap günümüzde Berikan Yayınevi, Gönül Yayıncılık, İnkılap Kitapevi gibi yayınevleri tarafından basımı yapılarak piyasaya sürülüyor.

Erotik dergi değil, öğrenci kitabı...

Müstehcen diyaloglarla bezeli kitapta esir düşen bir kadının kocasıyla yaşadığı olaylar üzerinden ahlaksız söylemlere yer veriliyor ve alkol güzellemeleri yapılıyor.

Öğrenci velilerinin tepkisini çeken kitabın 8. sayfasında, “Geniş omuzları, kabarık göğüsleri giysilerinin altından taşmak istiyor gibiydi. Alevlerle aydınlanan eteklerinin altındaki kalın bacaklarından sonra ayakları pek küçük ve nazik kalıyordu. Gebelik onu daha güzelleştirmiş, daha nefis ve mükemmel bir kadın yapmıştı” deniliyor. 10. sayfada, “Boris, kolunu Magda’nın beline, kalçasının üzerine koydu. Onu kucağına çekti, oturttu. Dudaklarından öptü. Boris diğer eliyle karısının kabarık memesini tuttu. Bütün avucunu dolduran bu yumuşak ve nefis kabarıklığı yavaş yavaş, dalgalandırarak sıktı” cümleleri bulunuyor.

Sayfa sayfa müstehcenlik ve alkol

Küçücük çocuklara okutturulan Bomba kitabının 11’inci sayfasında, “Genç kadın iri ve çıplak bacaklarını kocasının güçlü bacaklarına dolaştırdı. Sıktı.”, 16’da, “Kocasının bacaklarını sıkan dolgun bacakları gevşedi. Dudaklarından öpmeye başladı” yazıyor.

Müstehcenlik ve alkolün eksik olmadığı Bomba isimli kitabın 39-40’ıncı sayfalarında, “Artık Raçof onun taze yanaklarından bol bol öpüyordu. Kadeh kadeh içiyor ve tekrar tekrar öpüyordu. Arkadaşlarına: -Siz de meze alınız, be!.. dedi. Cansız bir yumak gibi Magda’yı onların kucağına attı. Bu iki kuvvetli herif bu nefis kadına yapıştılar. Bir tanesi eteklerini kaldırmak istiyordu. Diğeri daha fena sarhoştu. Dişleriyle, avucunun içinde tuttuğu bu güzel başın yanağını ısırmıştı” deniliyor.

Çocuklara bunları okutturuyorlar

Okullarda öğrencilerin körpe dimağlarına sunulan kitabın 42. sayfası ise şöyle: “-Kaptan, dedi, eteklerini kaldırsın, öyle oynasın. Bacaklarını görelim... Raçof, Magda’ya döndü: -Haydi Magda, bunu da yap! Bacaklarını görsünler! Artık gidelim, Boris’ini gönderelim.” 43’üncü sayfada ise şu çirkin sözler bulunuyor:

Haydutlar coştular. Kaptan daha şiddetle ve istekle çalmaya başladı. Diğerleri yerlerinde oturamıyorlar, bu beyaz ve dolgun bacaklara, onların atılışlarındaki şehveti cazip, tahrik eden hareketlere bakarak birbirinin boynuna sarılıyor, itişiyor, kakışıyorlardı.

Bir rezil kitap da 100 Temel Eser’de

Okullara kadar taşınan ahlaksız kitaplara Akit, daha önce de dikkat çekmişti. MEB’in belirlediği “100 Temel Eser” arasında bulunan ve okullarda sınav konusu yapılan Refik Halid Karay’ın Memleket Hikayeleri kitabında birçok müstehcen ifadenin yer aldığı, hoca karakterlerinin sahtekar bir dolandırıcı olarak yansıtıldığı, imamlar hakkında ‘zinacı’ algısının oluşturulduğu saptanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:50
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  2. MEB
  3. Ömer Seyfettin
  4. Bomba
  5. Osmanlı
  6. İttihat ve Terakki
  7. Türk edebiyatı
  8. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
  9. 3370 sayılı Tebliğler Dergisi
  10. Berikan Yayınevi
  11. Gönül Yayıncılık
  12. İnkılap Kitapevi
  13. Bomba kitabı
  14. Müstehcenlik
  15. Akit
  16. 100 Temel Eser
  17. Refik Halid Karay
  18. Memleket Hikayeleri

YORUM YAZ

  • Kaktus SydneyKaktus Sydney1 sa önce
    Bunlarin Turkiye de olduguna inanamiyorum. Burada bazi Hiristiyan ailelerin bizden cok daha edepli ve ahlak uzerine oldugunu soylersem yanlis olmaz; cunku bizlere Omer Seyfettin in bombadi gibi kitaplari yavas yavas zerkederek herseyi normallestirdiler. Ama Bati zaten bu isin icinde oldugundan; muhafazakar Hiristiyan aileler cocuklarini asla buna benzer kitaplar okutmazlar. Ama biz de oyle degil. Cunku bunu MEB tavsiye ediyorsa; aileler de guvenip aliyorlar. Al buradan yak! Birkac sene once penguen hikaye kitabi aldim; kutuphaneden alirken farkina varmadim icinde hikayenin CD si var. Eve geldigimde CD yi koyduk; cocuklar kucuk 3 ve 5 yaslarinda; basladik dinlemeye New York hayvanat bahcesindeki bir penguen in oykusu. Erkek penguen ve baska bir erkekle arkadas oluyor; baska bir ciftin yumurtasinin ustune kuluckaya yatiyor; bebek prnguen cikiyor vs. Bu hikaye ne ola ki boyle iki erkek penguen kuluckaya yatiyor; cd yi dinlerken panikledim cocuklarin yaninda; gittim hikayeyi tek tek okudum cocuklara belli etmeden. Masum bir penguen in hikayesi olarak pazarlanan kitap bastan asagi gay lik propagandasini cok kucuk cocuklara gizli gizli zerkeden bir kitap. Yirtmak geldi icimden; cunku kutuphaneden bunu alan herkes okuyor; anlayan anliyor. Bir hisimla gittim geri verdim. Ondan bu yana her kitabi bakmaya ozen gosteriyorum Allah in izniyle. Allah cocuklarimizi korusun kotu kitaplarin fitnesinden...
  • tugrul Narttugrul Nart1 sa önce
    son bir kac yila kadar Fetocu olmayan mi vardi? o zamanlarda I T ci olmayan yoktu.boyle sacma sapan on yargiyla Adamin yazarligini, eserlerini asagilamak hic hos degil.Omer syfettin ,son derce uretken ve son derece degerli eserler eserler uretmistir.Ama dersinizki bu kitaplar belli bir yasin altindaki cocuklar icinmustehcen ifadeler tasiyor,,onu anlarim.ki oykulerde verilen mesajin yaninda bunlarinda pek bir onemi yoktur.siz once cocuklari Recep ivedikten koruyun!!...

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