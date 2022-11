Bu kış çok soğuk geçecek! La Nina geliyor

İstanbul'a adeta ekim ayında yağmur düşmedi. Son günlerde ise hava bir hayli serinlemeye başladı. Yaklaşan kış öncesinde ise uzmanlar 'La Nina' uyarısında bulunuyor. Peki, La Nina nedir bu sene İstanbul'u nasıl bir kış mevsimi bekliyor?

'La Nina en güçlü seviyede'

Uzmanlar, önümüzdeki hafta itibariyle İstanbul'da sıcaklıkların ciddi anlamda düşeceğini belirtiyor. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ' La Nina' uyarısında bulundu. Ökten, "Süreç olması gerektiği gibi. Her La nina Kışı öncesi böyle kurak bir Ekim - Kasım olur. Şu an La nina en güçlü seviyede (-1.8). Her geçen gün zayıflayacak. La nina olduğunda jetler yüksek basıncın İngiltere üzerinden yükselmesine mâni oluyor ve yüksek üzerimize yatıyor. Az kaldı" dedi.

Pastırma yazı erken geldi

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Bozyurt, gelecek hafta itibariyle sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Bozyurt, "Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti. Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor. Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor. Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihleri değişti. Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" dedi.

Yılın ilk kar yağışı

Bozkurt, "Sibirya'dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye'de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek. Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek. Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir. Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek" diye konuştu.

La Nina nedir?

La Nina ifadesi İspanyolcadır. La Nina kelimesinin anlamı 'Kız' olarak çevriliyor.

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımdır. Pasifik üzerindeki basınç sistemlerini etkiler. Türkiye üzerinde direkt olarak bir etkisi yoktur. Lakin, pasifik üzerindeki basınç sistemleri üzerinde etkisi olduğu için Türkiye'de dolaylı bir gücü bulunmaktadır.

La Nina kuvvetlendikçe dünya soğuma evresine girmekte ve kutuplardaki buzul miktarı artmakta. Sadece Türkiye'de değil, ABD'nin batı kıyısı da oldukça soğumuş durumda. Dünya soğuma eğiliminde olduğu için Özellikle ABD'nin batı kıyısı (Kaliforniya) ve ülkemizde kışın soğuk olmasının temel sebebi bu.