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Yerel Bu kıraathanede herkes silahlı ‘Pompalıya karşı tabanca’!
Yerel

Bu kıraathanede herkes silahlı ‘Pompalıya karşı tabanca’!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kıraathanede tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Y.D. pompalı tüfekle ateş ederken, C.A. da silahla karşılık verdi. Çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir kahvehanede oturan C.A. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Y. D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Y.D. pompalı tüfekle ateş ederken, C.A. da silahla karşılık verdi. Olayda C.A. kasığından, Y.D. ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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