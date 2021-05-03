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Spor Bu kez tersi oldu! "Alo Emre ağabey..."
Spor

Bu kez tersi oldu! "Alo Emre ağabey..."

Fenerbahçe'nin eski forvet oyuncu Vedat Muriç, Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu'nu arayarak kulübe dönmek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:48:00 - 2021-05-03 14:54:50
Bu kez tersi oldu! "Alo Emre ağabey..."

Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, sportif direktör ve Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

Takvim'in haberine göre; Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu'na şunları söyledi:

"İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım."

Emre Belözoğlu'nun da Vedat Muriqi'ye çok olumlu yaklaştığı ve konuyu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Ancak Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.

UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe'nin, Vedat'ın yıllık ücretini vermeyi kabul edeceği, makul bir kiralama fiyatı ile Lazio'nun kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

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