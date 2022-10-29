Bu kez silah istemediler... Ukrayna Batı'ya çağrı yaptı

Rusya’nın Ukrayna’nın altyapısına yönelik saldırıları devam ediyor.

İran yapımı kamikaze dronlar ile Ukrayna radarlarını şaşırtan ve hava savunma sistemlerinin mühimmatlarını tüketen Rusya, daha sonra kendi yapımı seyir füzeleri ile stratejik hedefleri vuruyor.

Ukrayna’nın enerji altyapısının yüzde 50’si imha edildi.

Birçok bölgede elektrik bulunmazken, kimi yerlerde günde sadece 6 saat elektrik verilebiliyor.

Su şebekeleri, elektrik üretim ve dağıtım merkezleri, iletişim hatları, demiryolları, internet ağları, istihbarata ait binalar, emniyet merkezleri, baz istasyonları ve daha birçok askeri ve sivil altyapıyı hedef alan Rusya, Batı’nın “füzesi bitti” iddialarına rağmen 19 gündür saldırılarına devam ediyor.

Saldırıların sonucunda geceleri karanlığa gömülen Ukrayna başkenti Kiev’de Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Batı’dan yardım istedi.

Kışın “çok zor” geçeceğini ve “hayatta kalmak” zorunda olduklarını ifade eden Vitali Kliçko, Batı’dan battaniye ve jeneratör yardımı istedi.

Kışın elektriksiz ve doğal gazsız kalınması durumunda, büyük bir yıkım yaşayan Ukrayna’da insani felaketin boyutunun büyüyebileceğini belirten Vitali Kliçko, yardımın “acilen” yapılmasını talep etti.

Vitali Kliçko, Batı’nın insani yardım yapma konusunda “çok yavaş” davrandığının altını çizdi ve sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.